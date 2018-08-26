Массовый завал и триумф Ferrari. Феттель выиграл Гран-при Бельгии — видео
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В 13-й гонке сезона-2018 Себастьян Феттель благодаря идеальному старту вырвал победу у Льюиса Хэмилтона, а россиянин Сергей Сироткин остался в паре шагов от очковой зоны.
На одной из старейших трасс в "Формуле-1" традиционно гонки были интересными, а старт не обходился без массового.
Классическими стали эти кадры гонки 1998 года — когда под дождём на старте разбила болиды примерно половина гонщиков, а в концовке едва не подрались Михаэль Шумахер и Дэвид Култхард — после столкновения между собой.
В этот раз всё было попроще, но без стартового завала снова не обошлось. Объявившего об уходе из "Формулы" Алонсо проводили полётом над трассой, параллельно били друг другу задние и передние спойлеры Риккьярдо и Райкконен.
FERNANDO ALONSO WENT AIRBORNE #BelgianGP pic.twitter.com/cTe15p3ejE— Sport News (@FIFAWCGoals) 26 августа 2018 г.
Alonso replay #f1 #f1jp pic.twitter.com/h3izxl6di9— miyagawa #F1 (@miyagawa55) 26 августа 2018 г.
На трассе теперь есть машина безопасности, а благодаря авариям реальный шанс на первые очки появился у россиянина Сергея Сироткина, который поднялся на 10-е место. Впоследствии его всё же обогнал откатившийся назад Боттас, но москвич выдал достойную гонку и финишировал 12-м.
Впереди же на расстоянии трёх секунд долго ехали Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. Себастьян сделал главное — после поражения во вчерашней дождевой квалификации выиграл у соперника старт и вышел вперёд.
Пилот Mercedes сумел приблизиться к немцу после пит-стопа, но Ferrari в спа был заметно быстрее, и вскоре Феттель снова отъехал от лидера чемпионата. До гонки между ними было 24 очка, теперь их 17. Но этапов в сезоне-2018 очень много — рекордные 21, так что времени отыграться у Феттеля целый вагон.
Третье же место занял, к радости местных болельщиков, нидерландец Макс Ферстаппен, который сумел по ходу Гран-при обогнать двух пилотов Force India. Бывшая команда индийского бизнесмена Виджея Мальи могла и не выйти на старт и обанкротиться, но была передана отцу пилота Williams Лэнса Стролла. Впрочем, как считают в России, с нарушениями. И теперь ещё один претендент на владение индийской "конюшней", компания "Уралкалий", собирается судиться за право образовать в "Формуле-1" третью российскую команду в истории — после Midland и Marussia.
На последних кругах два Force India опередил и Вальттери Боттас из Mercedes, в итоге прорвавшись с последнего места на четвёртое.
Lap 37/44: Bottas is hunting down Perez for P4— Formula 1 (@F1) 26 августа 2018 г.
He's got 8 laps to catch the Mexican, can he do it? #BelgianGP #F1 pic.twitter.com/uJYKYKsg9Y
Следующая гонка чемпионата пройдёт уже через неделю на ещё одной классической трассе — в итальянском Монце. При родных болельщиках Феттель может сделать ещё один шаг вперёд в погоне за Хэмилтоном.
Гран-при Бельгии. Итоговое положение
1. Феттель (Ferrari)
2. Хэмилтон (Mercedes)
3. Ферстаппен (Red Bull)
4. Боттас (Mercedes)
5. Перес (Force India)
6. Окон (Force India)
7. Грожан (Haas)
8. Магнуссен (Haas)
9. Гасли (Toro Rosso)
10. Эрикссон (Sauber)
...
12. Сироткин (Williams)
Положение в чемпионате:
1. Хэмилтон — 231
2. Феттель — 214
3. Райкконен — 146
4. Боттас — 144
5. Ферстаппен — 120
6. Риккьярдо — 118