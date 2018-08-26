Массовый завал и триумф Ferrari. Феттель выиграл Гран-при Бельгии — видео

В 13-й гонке сезона-2018 Себастьян Феттель благодаря идеальному старту вырвал победу у Льюиса Хэмилтона, а россиянин Сергей Сироткин остался в паре шагов от очковой зоны.

Классическими стали эти кадры гонки 1998 года — когда под дождём на старте разбила болиды примерно половина гонщиков, а в концовке едва не подрались Михаэль Шумахер и Дэвид Култхард — после столкновения между собой.

На одной из старейших трасс в "Формуле-1" традиционно гонки были интересными, а старт не обходился без массового.

В этот раз всё было попроще, но без стартового завала снова не обошлось. Объявившего об уходе из "Формулы" Алонсо проводили полётом над трассой, параллельно били друг другу задние и передние спойлеры Риккьярдо и Райкконен.

На трассе теперь есть машина безопасности, а благодаря авариям реальный шанс на первые очки появился у россиянина Сергея Сироткина, который поднялся на 10-е место. Впоследствии его всё же обогнал откатившийся назад Боттас, но москвич выдал достойную гонку и финишировал 12-м.

Впереди же на расстоянии трёх секунд долго ехали Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. Себастьян сделал главное — после поражения во вчерашней дождевой квалификации выиграл у соперника старт и вышел вперёд.

Пилот Mercedes сумел приблизиться к немцу после пит-стопа, но Ferrari в спа был заметно быстрее, и вскоре Феттель снова отъехал от лидера чемпионата. До гонки между ними было 24 очка, теперь их 17. Но этапов в сезоне-2018 очень много — рекордные 21, так что времени отыграться у Феттеля целый вагон.

Третье же место занял, к радости местных болельщиков, нидерландец Макс Ферстаппен, который сумел по ходу Гран-при обогнать двух пилотов Force India. Бывшая команда индийского бизнесмена Виджея Мальи могла и не выйти на старт и обанкротиться, но была передана отцу пилота Williams Лэнса Стролла. Впрочем, как считают в России, с нарушениями. И теперь ещё один претендент на владение индийской "конюшней", компания "Уралкалий", собирается судиться за право образовать в "Формуле-1" третью российскую команду в истории — после Midland и Marussia.

На последних кругах два Force India опередил и Вальттери Боттас из Mercedes, в итоге прорвавшись с последнего места на четвёртое.