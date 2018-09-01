Сироткин в Италии почти повторил лучшую квалификацию, Райкконен установил рекорд

"Формула-1" приехала в Италию на четырнадцатый этап чемпионата мира 2018 года. На легендарной трассе "Монца" борьба развернулась уже с первого сегмента квалификации. Пока лидеры чемпионата берегли силы на решающий этап, аутсайдеры бились за попадание во второй сегмент. Удалось это сделать российскому пилоту команды "Уильямс" Сергею Сироткину. Партнёр тоже не подвёл — в итоге команда впервые за долгое время прорвалась во второй сегмент двумя машинами.

И продолжила бороться и там. Сироткин едва не повторил свой лучший результат в квалификации (11-е место), завоевав в итоге двенадцатое. Лэнсу Строллу же удалось и вовсе запрыгнуть в третий сегмент, что для нынешнего "Уильямса" большой успех.

В финальном этапе квалификации лидеры боролись не только за первое место на стартовой решётке, но и за лучшее время в истории трассы. Историческое достижение колумбийца Хуана-Пабло Монтойи, установленное ещё в 2004 году как раз на машине "Уильямс", побили уже в начале третьего сегмента. Сначала это поочерёдно сделали пилоты "Феррари", а затем уже их успехи нивелировал гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Однако решающий удар всё-таки нанесли красные машины. Хэмилтон улучшил свой результат, но его мгновенно превзошли сначала Феттель, а затем неожиданно для многих 38-летний Кими Райкконен взял поул-позицию, установив рекорд трассы "Монца". Финн стал самым возрастным пилотом, которому удалось подобное достижение.