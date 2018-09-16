Пит-стоп ценою в титул? "Мерседес" переиграл "Феррари" в Сингапуре

Итальянская конюшня имела шансы побороться за победу, но тактика снова сыграла против Себастьяна Феттеля. Теперь отставание немца от Хэмилтона уже 40 очков.

Пятнадцатый этап чемпионата мира принимал Сингапур. Одна из самых красивых гонок сезона должна была обозначить расклад между двумя лидерами чемпионата в преддверии решающей части сезона. Многие эксперты предсказывали, что преимущество будет у "Феррари", но на деле всё получилось несколько иначе.

SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 1/61)



The Force India teammates make contact and Ocon crunches the wall



It's a Lap 1 Safety Car for the third year in a row #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/Q4PXnHVdRO — Formula 1 (@F1) 16 сентября 2018 г.

Неожиданно оказавшийся на третьей стартовой позиции Себастьян Феттель уже по ходу первого круга успел пройти Макса Ферстаппена из "Ред Булла", встав прямо за лидером и своим главным соперником — Льюисом Хэмилтоном. Немцу повезло: он успел совершить обгон до того, как на трассе появилась машина безопасности. Это произошло из-за столкновения двух из "Форс Индии": Перес отправил в стену Окона, который закончил гонку, не успев её начать.

Through the chaos, Vettel managed to spark his way past Verstappen ✨



He's now P2 behind race leader and title rival Hamilton#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/1b1PJhfk6q — Formula 1 (@F1) 16 сентября 2018 г.

Однако промежуточное второе место у Феттеля отобрала его же команда. "Феррари" зазвала своего пилота на пит-стоп раньше остальных, и в итоге это стоило Себу гонки. К тому моменту, когда в боксы поехали Хэмилтон и Ферстаппен, они успели создать себе такое преимущество, что Феттель в итоге оказался лишь третьим. Он не позволил никому приблизиться к себе, но и сам оказался настолько далеко от лидеров, что в итоге не претендовал даже на 18 очков, которые дают за второе место.

При этом юный голландец изо всех сил пытался навязать Хэмилтону борьбу за победу в гонке. В какой-то момент даже показалось, что у Ферстаппена есть шансы. Когда Льюис и Макс обгоняли круговых (среди которых был и Сергей Сироткин), Ферстаппен оказался максимально близко к Хэмилтону, но четырёхкратный чемпион, преодолев группу отстающих, сразу же создал себе комфортное преимущество, одержав в итоге уверенную победу.

У Сергея Сироткина гонка тоже получилась насыщенной. Уже на первом круге ему пришлось заезжать на вынужденный пит-стоп. На переднем крыле его "уильямса" застрял обломок от машины Эстебана Окона, который врезался в стену после столкновения со своим партнёров по команде Серхио Пересом. После этого россиянин уверенно продвигался через пелотон, в какой-то момент оказавшись рядом с очковой зоной.

LAP 34/61



Perez collides with Sirotkin!



He spent several laps chasing the Williams, but this wasn't the plan #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/ZGVhyxImdY — Formula 1 (@F1) 16 сентября 2018 г.

Однако в дело снова вмешался Серхио Перес. Взбесившийся невозможностью обгона мексиканец повернул руль в сторону Сироткина и врезался в его машину. Переса наказали проездом по пит-лейну, а гонка для Сироткина оказалась окончательно испорчена. В итоге он ещё и получил штраф на блокировку Пьера Гасли, завершив заезд на последнем, 19-м месте.

Что касается борьбы за титул, то ситуацию в свои руки берёт пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Он выиграл четыре из последних пяти гонок, нанеся серьёзный удар по чемпионским амбициям Себастьяна Феттеля. Немец теперь отстаёт от своего оппонента на 40 очков. Однако впереди ещё шесть этапов и ситуацию можно исправить. Первый из шансов для этого представится уже через две недели на Гран-при России.