Феттель из-за дождя провалил квалификацию в Японии, Сироткин обошёл Алонсо

Стратеги "Феррари" в очередной раз просчитались и выпустили немца не в тот момент и не на той резине.

После Гран-при России ситуация в чемпионате стала более плачевной для гонщика "Феррари" Себастьяна Феттеля: он теперь отстаёт от лидера Льюиса Хэмилтона на 50 очков. Чтобы побороться за титул чемпиона мира, немцу необходимо выигрывать все оставшиеся гонки. Первая из оставшихся пяти — на легендарном автодроме Сузука в Японии.

Что касается российского пилота Сергея Сироткина, то у него своя борьба — за выход во второй сегмент квалификации и с партнёром по команде Лэнсом Строллом. Напарнику россиянин уступил и не попал во второй этап заездов, оставшись на 17-м месте, в то время как голландцу удалось пройти дальше и заработать себе 14-е стартовое место. Однако Сироткин может себя утешать тем, что обошёл двукратного чемпиона мира и двукратного же победителя Гран-при Японии Фернандо Алонсо. При этом Сироткин оформил свой лучший круг в самом конце сегмента, до этого испанец был впереди.

3 MINS TO GO... IN THE DANGER ZONE



16 ALO

17 STR

18 ERI

19 SIR

20 VAN#JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/6OhRcHFcHS — Formula 1 (@F1) 6 октября 2018 г.

Главное же противостояние развернулось в третьем сегменте. Причём в лучших традициях японского Гран-при оно проходило под дождём. В самом начале квалификации оба пилота "Феррари" выехали на промежуточных шинах, но на трассе оказалось слишком сухо. А вот за пару минут до конца сегмента асфальт стал действительно влажным и гонщики стали регулярно ошибаться на торможениях.

К тому моменту пилоты "Мерседеса", выехавшие сразу на правильной резине, успели показать два лучших времени. А вот Кими Райкконен и Себастьян Феттель им борьбу навязать не успели. Особенно это касается немца, который из-за ошибок команды и своих собственных остался на девятом месте, практически лишив себя шансов на победу и титул чемпиона мира. Если только не случится ошибок от Льюиса Хэмилтона, который и завоевал поул.

BREAKING: Hamilton storms to his second Suzuka pole! Championship rival Vettel will start from NINTH #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/PmpKirLY2R — Formula 1 (@F1) 6 октября 2018 г.

Гран-при Японии Сузука 6 октября 2018 года Квалификация

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 1.27,760

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,299

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +1,297

4. Кими Райкконен ("Феррари") +1,761

5. Ромен Грожан ("Хаас") +2,001

6. Брендон Хартли ("Торо Россо") +2,263

7. Пьер Гасли ("Торо Россо") +2,333

8. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +2,366

9. Себастьян Феттель ("Феррари") +4,432

10. Серхио Перес ("Форс-Индия") +9,469

Выбыли после второго сегмента:

11. Шарль Леклер ("Заубер")

12. Кевин Магнуссен ("Хаас")

13. Карлос Сайнс-младший ("Рено")

14. Ланс Стролл ("Уильямс")

15. Даниэль Риккардо ("Ред Булл")

Выбыли после первого сегмента:

16. Нико Хюлькенберг ("Рено")

17. Сергей Сироткин ("Уильямс")

18. Фернандо Алонсо ("Макларен")

19. Стоффель Вандорн ("Макларен")