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Регион
Опубликовано 7 октября 2018, 09:57

Феттель из-за аварии в Японии почти потерял шансы на титул, Хэмилтон выиграл

Фото:&nbsp;&copy; РИА Новости /&nbsp;Алексей Филиппов

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

Российский пилот Сергей Сироткин обошёл своего напарника и финишировал на 16-м месте.

Японский уикенд для "Феррари" не задался ещё вчера. Из-за ошибок в квалификации Себастьян Феттель квалифицировался всего лишь девятым. Стартовал немец в итоге восьмым, после первых кругов прорвался ещё выше, на четвёртое место, но затем нарвался на Макса Ферстаппена.

Пилот "Ред Булла" закрыл калитку перед "Феррари" и отправил Феттеля за пределы трассы. Из-за этого немец откатился на самое последнее место и начал свой прорыв заново. Учитывая, что лидеры уже значительно оторвались, у Феттеля не осталось даже шансов побороться за подиум.

Несмотря на огромное количество обгонов, максимум, которого удалось добиться лидеру "Феррари", — это шестое место позади напарника Кими Райкконена. Главный претендент на чемпионский титул Льюис Хэмилтон тем временем спокойно довёл гонку до победы. Теперь его отрыв от Феттеля кажется ещё более устрашающим — 67 очков. До конца чемпионата ещё четыре гонки, и в теории немец ещё может выиграть чемпионство в этом году. Но для этого ему требуется чудо, в которое верится всё меньше.

Российский пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин исправил квалификационное поражение и обошёл партнёра по команде Лэнса Стролла, финишировав на 16-м месте.

Гран-при Японии
Сузука
7 октября 2018 года
Гонка

  1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 53 круга
  2. Валттери Боттас ("Мерседес") +12,919
  3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +14,295
  4. Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +19,495
  5. Кими Райкконен ("Феррари") +50,998
  6. Себастьян Феттель ("Феррари") +69,873
  7. Серхио Перес ("Форс-Индия") +79,379
  8. Ромен Грожан ("Хаас") +87,198
  9. Эстебан Окон ("Форс-Индия") +88,055
  10. Карлос Сайнс — младший ("Рено") +1 круг
  11. Пьер Гасли ("Торо Россо") +1 круг
  12. Маркус Эрикссон ("Заубер") +1 круг
  13. Брендон Хартли ("Торо Россо") +1 круг
  14. Фернандо Алонсо ("Макларен") +1 круг
  15. Стоффель Вандорн ("Макларен") +1 круг
  16. Сергей Сироткин ("Уильямс") +1 круг
  17. Ланс Стролл ("Уильямс") +1 круг

Сходы

  • Шарль Леклер ("Заубер")
  • Нико Хюлькенберг ("Рено")
  • Кевин Магнуссен ("Хаас")

Положение в личном зачёте после Гран-при Японии:

  1. Льюис Хэмилтон — 331 очко
  2. Себастьян Феттель — 264
  3. Валттери Боттас — 207
  4. Кими Райкконен — 196
  5. Макс Ферстаппен — 173
  6. Даниэль Риккардо — 146
  7. Серхио Перес — 53
  8. Кевин Магнуссен — 53
  9. Нико Хюлькенберг — 53
  10. Фернандо Алонсо — 50
  11. Эстебан Окон — 49
  12. Карлос Сайнс — младший — 39
  13. Ромен Грожан — 31
  14. Пьер Гасли — 28
  15. Шарль Леклер — 21
  16. Стоффель Вандорн — 8
  17. Ланс Стролл — 6
  18. Маркус Эрикссон — 6
  19. Брендон Хартли — 2
  20. Сергей Сироткин — 1
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Дмитрий Садылко
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