Феттель из-за аварии в Японии почти потерял шансы на титул, Хэмилтон выиграл

Российский пилот Сергей Сироткин обошёл своего напарника и финишировал на 16-м месте.

Японский уикенд для "Феррари" не задался ещё вчера. Из-за ошибок в квалификации Себастьян Феттель квалифицировался всего лишь девятым. Стартовал немец в итоге восьмым, после первых кругов прорвался ещё выше, на четвёртое место, но затем нарвался на Макса Ферстаппена.

LAP 8/53



VERSTAPPEN AND VETTEL COLLIDE



Vettel went for a lunge at Spoon, but there was no room - he drops to P19 #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/hYNMSvrC3R — Formula 1 (@F1) 7 октября 2018 г.

Пилот "Ред Булла" закрыл калитку перед "Феррари" и отправил Феттеля за пределы трассы. Из-за этого немец откатился на самое последнее место и начал свой прорыв заново. Учитывая, что лидеры уже значительно оторвались, у Феттеля не осталось даже шансов побороться за подиум.

Несмотря на огромное количество обгонов, максимум, которого удалось добиться лидеру "Феррари", — это шестое место позади напарника Кими Райкконена. Главный претендент на чемпионский титул Льюис Хэмилтон тем временем спокойно довёл гонку до победы. Теперь его отрыв от Феттеля кажется ещё более устрашающим — 67 очков. До конца чемпионата ещё четыре гонки, и в теории немец ещё может выиграть чемпионство в этом году. Но для этого ему требуется чудо, в которое верится всё меньше.

Российский пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин исправил квалификационное поражение и обошёл партнёра по команде Лэнса Стролла, финишировав на 16-м месте.

Гран-при Японии

Сузука

7 октября 2018 года

Гонка

Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 53 круга Валттери Боттас ("Мерседес") +12,919 Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +14,295 Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +19,495 Кими Райкконен ("Феррари") +50,998 Себастьян Феттель ("Феррари") +69,873 Серхио Перес ("Форс-Индия") +79,379 Ромен Грожан ("Хаас") +87,198 Эстебан Окон ("Форс-Индия") +88,055 Карлос Сайнс — младший ("Рено") +1 круг Пьер Гасли ("Торо Россо") +1 круг Маркус Эрикссон ("Заубер") +1 круг Брендон Хартли ("Торо Россо") +1 круг Фернандо Алонсо ("Макларен") +1 круг Стоффель Вандорн ("Макларен") +1 круг Сергей Сироткин ("Уильямс") +1 круг Ланс Стролл ("Уильямс") +1 круг

Сходы

Шарль Леклер ("Заубер")

Нико Хюлькенберг ("Рено")

Кевин Магнуссен ("Хаас")

Положение в личном зачёте после Гран-при Японии: