Феттель из-за аварии в Японии почти потерял шансы на титул, Хэмилтон выиграл
Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов
Российский пилот Сергей Сироткин обошёл своего напарника и финишировал на 16-м месте.
Японский уикенд для "Феррари" не задался ещё вчера. Из-за ошибок в квалификации Себастьян Феттель квалифицировался всего лишь девятым. Стартовал немец в итоге восьмым, после первых кругов прорвался ещё выше, на четвёртое место, но затем нарвался на Макса Ферстаппена.
LAP 8/53— Formula 1 (@F1) 7 октября 2018 г.
VERSTAPPEN AND VETTEL COLLIDE
Vettel went for a lunge at Spoon, but there was no room - he drops to P19 #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/hYNMSvrC3R
Пилот "Ред Булла" закрыл калитку перед "Феррари" и отправил Феттеля за пределы трассы. Из-за этого немец откатился на самое последнее место и начал свой прорыв заново. Учитывая, что лидеры уже значительно оторвались, у Феттеля не осталось даже шансов побороться за подиум.
Несмотря на огромное количество обгонов, максимум, которого удалось добиться лидеру "Феррари", — это шестое место позади напарника Кими Райкконена. Главный претендент на чемпионский титул Льюис Хэмилтон тем временем спокойно довёл гонку до победы. Теперь его отрыв от Феттеля кажется ещё более устрашающим — 67 очков. До конца чемпионата ещё четыре гонки, и в теории немец ещё может выиграть чемпионство в этом году. Но для этого ему требуется чудо, в которое верится всё меньше.
BREAKING: @LewisHamilton takes the chequered flag at Suzuka and seals a 5️⃣0️⃣th race win at Mercedes #JapaneseGP #F1 pic.twitter.com/6ubXtg1Ujz— Formula 1 (@F1) 7 октября 2018 г.
Российский пилот команды "Уильямс" Сергей Сироткин исправил квалификационное поражение и обошёл партнёра по команде Лэнса Стролла, финишировав на 16-м месте.
Гран-при Японии
Сузука
7 октября 2018 года
Гонка
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 53 круга
- Валттери Боттас ("Мерседес") +12,919
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +14,295
- Даниэль Риккардо ("Ред Булл") +19,495
- Кими Райкконен ("Феррари") +50,998
- Себастьян Феттель ("Феррари") +69,873
- Серхио Перес ("Форс-Индия") +79,379
- Ромен Грожан ("Хаас") +87,198
- Эстебан Окон ("Форс-Индия") +88,055
- Карлос Сайнс — младший ("Рено") +1 круг
- Пьер Гасли ("Торо Россо") +1 круг
- Маркус Эрикссон ("Заубер") +1 круг
- Брендон Хартли ("Торо Россо") +1 круг
- Фернандо Алонсо ("Макларен") +1 круг
- Стоффель Вандорн ("Макларен") +1 круг
- Сергей Сироткин ("Уильямс") +1 круг
- Ланс Стролл ("Уильямс") +1 круг
Сходы
- Шарль Леклер ("Заубер")
- Нико Хюлькенберг ("Рено")
- Кевин Магнуссен ("Хаас")
Положение в личном зачёте после Гран-при Японии:
- Льюис Хэмилтон — 331 очко
- Себастьян Феттель — 264
- Валттери Боттас — 207
- Кими Райкконен — 196
- Макс Ферстаппен — 173
- Даниэль Риккардо — 146
- Серхио Перес — 53
- Кевин Магнуссен — 53
- Нико Хюлькенберг — 53
- Фернандо Алонсо — 50
- Эстебан Окон — 49
- Карлос Сайнс — младший — 39
- Ромен Грожан — 31
- Пьер Гасли — 28
- Шарль Леклер — 21
- Стоффель Вандорн — 8
- Ланс Стролл — 6
- Маркус Эрикссон — 6
- Брендон Хартли — 2
- Сергей Сироткин — 1