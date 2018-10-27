Риккардо отобрал поул Гран-при Мексики у своего партнёра, Сироткин — последний
Фото: © РИА Новости/Александр Романов
Без пяти минут пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон опередил своего соперника Себастьяна Феттеля и будет стартовать третьим.
Гран-при Мексики — на 99% последний этап текущего сезона, когда интрига в борьбе за корону чемпиона мира ещё жива. Льюис Хэмилтон опережает Себастьяна Феттеля на 70 очков, а чтобы сохранить надежду на титул, немцу нужно обязательно выигрывать. Однако даже победа не гарантирует продолжение борьбы: если при этом Хэмилтон финиширует в топ-7, он станет чемпионом мира здесь. А если Феттель не сумеет выиграть, тут и говорить не о чем.
Пока четырёхкратные чемпионы мира думали о раскладах, аутсайдеры начали борьбу за позиции уже в первом сегменте. "Уильямс" снова оказался не в форме, и на этот раз Сергей Сироткин проиграл своему партнёру по команде Лэнсу Строллу, оказавшись на последнем, 20-м месте. Компанию двум пилотам "Уильямса" составили Магнуссен, Вандорн и Грожан.
Второй сегмент преподнёс лишь один мини-сюрприз: вылет двух пилотов "Форс Индии". А главная борьба развернулась в третьей части квалификационного заезда. Интересно, что фаворитами в борьбе за поул выглядели не "Мерседес" и "Феррари", как это происходит по ходу всего сезона, а "Ред Булл". Причём Макс Ферстаппен регулярно оказывался впереди не только Дэна Риккардо, но и всех остальных пилотов на трёх практиках и во втором сегменте квалификации, намереваясь стать самым молодым победителем квалификации в истории "Формулы-1".
Однако неожиданный удар по нему нанёс партнёр по команде. Дэн Риккардо неожиданно выдал суперкруг в самой последней попытке и отобрал поул у Макса Ферстаппена. "Феррари" и "Мерседес" в эту борьбу вмешаться не сумели: Хэмилтон занял третье место, Феттель — четвёртое.
BREAKING: @danielricciardo pips team mate @Max33Verstappen to pole for Sunday’s #MexicoGP! #F1 pic.twitter.com/ryPdlGTJM1— Formula 1 (@F1) 27 октября 2018 г.
Гонка в Мексике состоится завтра, 28 октября, начало — в 22:00 по московскому времени.
Q3 CLASSIFICATION— Formula 1 (@F1) 27 октября 2018 г.
It's @redbullracing's first 1-2 in qualifying since USA 2013!
The title rivals will line up next to one another on the second row #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/QafdT1vkb1