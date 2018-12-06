Пошумим? В Госдуме предложили звать рэперов на "Голубые огоньки"
Фото: ©РИА Новости/Алексей Ладыгин. Коллаж: ©L!FE
По мнению Михаила Дегтярёва, каждый раз в новогодних концертах мелькают "одни и те же лица".
В Госдуме предложили звать рэперов на "Голубые огоньки". С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Михаил Дегтярёв, возглавляющий парламентский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.
— Я сколько в сознательном возрасте включаю телевизор под Новый год, это одни и те же лица. Это страшно, полное разложение отечественной поп-культуры, — сказал он в ходе заседания Молодёжного парламента, на котором с музыкантами обсуждали отмену ряда концертов в регионах.
Депутат пообещал написать письмо руководителям телеканалов с предложением перед Новым годом во всех "Голубых огоньках" дать время талантливым рэп-исполнителям, показав стране их творчество.
Напомним, российские рэперы оказались в центре внимания после отмены выступлений сразу нескольких популярных исполнителей: Элджея, IC3PEAK, а также Хаски, который был к тому же задержан. Баста, Oxxxymiron и Noize MC устроили концерт в поддержку арестованного коллеги. Как писал Лайф, ранее рэпер Jah Khalib отцензурил песню "Всё, что мы любим".