Пошумим? В Госдуме предложили звать рэперов на "Голубые огоньки"

По мнению Михаила Дегтярёва, каждый раз в новогодних концертах мелькают "одни и те же лица".

В Госдуме предложили звать рэперов на "Голубые огоньки". С такой инициативой выступил депутат от ЛДПР Михаил Дегтярёв, возглавляющий парламентский комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.

— Я сколько в сознательном возрасте включаю телевизор под Новый год, это одни и те же лица. Это страшно, полное разложение отечественной поп-культуры, — сказал он в ходе заседания Молодёжного парламента, на котором с музыкантами обсуждали отмену ряда концертов в регионах.

Депутат пообещал написать письмо руководителям телеканалов с предложением перед Новым годом во всех "Голубых огоньках" дать время талантливым рэп-исполнителям, показав стране их творчество.