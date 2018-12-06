В Госдуме предложили повысить статус классных руководителей в школах

А также подумать над тем, как шире привлечь родителей к участию в школьной жизни.

В Госдуме озвучили идею повысить статус классных руководителей, поскольку они несколько лет работают с учениками, в отличие от школьных психологов, приходящих извне.

— К каждому ученику психолога не поставишь. Нужно здесь повышать статус классного руководителя, который будет руководителем не только для детей, но ещё давать необходимые и самое главное — верные советы родителям и учителям, которые работают с детьми, — приводит РИА "Новости" слова замглавы Комитета по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР).

Он также добавил, что нужно предусмотреть и отдельную работу с родителями. По мнению депутата, желательно проводить не только классные часы, но и совместное интерактивное общение, когда "учитель с учениками и родителями проводит встречу".