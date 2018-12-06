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Регион
Опубликовано 6 декабря 2018, 19:00

В Госдуме предложили повысить статус классных руководителей в школах

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Мальгавко

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

А также подумать над тем, как шире привлечь родителей к участию в школьной жизни.

В Госдуме озвучили идею повысить статус классных руководителей, поскольку они несколько лет работают с учениками, в отличие от школьных психологов, приходящих извне.

— К каждому ученику психолога не поставишь. Нужно здесь повышать статус классного руководителя, который будет руководителем не только для детей, но ещё давать необходимые и самое главное — верные советы родителям и учителям, которые работают с детьми, — приводит РИА "Новости" слова замглавы Комитета по образованию и науке Бориса Чернышова (ЛДПР).

Он также добавил, что нужно предусмотреть и отдельную работу с родителями. По мнению депутата, желательно проводить не только классные часы, но и совместное интерактивное общение, когда "учитель с учениками и родителями проводит встречу".

Напомним, сегодня 16-летний подросток с ножом пришёл в школу в московском районе Жулебино. Он забаррикадировался в одном из кабинетов и угрожал убить себя. Всех школьников и учителей эвакуировали из здания. Мальчик отказался говорить с матерью, в итоге его скрутили охранники. Даниила Г. доставили в больницу. СКР возбудил по факту инцидента уголовное дело.

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Анна Лебедева
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