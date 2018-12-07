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Регион
Опубликовано 7 декабря 2018, 15:55

Гусарские усы. Гонщик Феттель в новом образе прилетел в Петербург

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев&nbsp;

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев 

Четырёхкратный чемпион мира посетил Россию, чтобы принять участие в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации.

На официальную пресс-конференцию немецкий гонщик "Формулы-1" Себастьян Феттель пришёл с гусарскими усами. Ведущий мероприятия даже в шутку спросил пилота Ferrari, что это такое.

— У вас, наверное, просто не получается отрастить, — ответил Феттель, вызвав смех в зале.

— В Петербурге холоднее, чем в Сочи, но тоже очень красиво. Много всего предстоит посмотреть ещё тут, — начал отвечать на вопросы гонщик. — Сезон был непростым, я проиграл Хэмилтону. В какой-то момент наши показатели пошли вниз, а у Льюиса, наоборот, вверх. До конца верил, что получится побороться. У меня есть мотивация выиграть титул с Ferrari, это ещё одна возможность для меня. У нас бывают взлёты и падения, нужен новый шаг, но иногда что-то не получается.

Также Феттель отметил российского гонщика из академии Ferrari Роберта Шварцмана.

— Я знаю о нём, у него хорошие выступления в "Формуле-3", он может добиться успеха в будущем. У нас отличная академия, они могут вести по жизни, — сказал пилот.

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Дмитрий Садылко
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