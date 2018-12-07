Гусарские усы. Гонщик Феттель в новом образе прилетел в Петербург

Четырёхкратный чемпион мира посетил Россию, чтобы принять участие в Генеральной ассамблее Международной автомобильной федерации.

На официальную пресс-конференцию немецкий гонщик "Формулы-1" Себастьян Феттель пришёл с гусарскими усами. Ведущий мероприятия даже в шутку спросил пилота Ferrari, что это такое.

— У вас, наверное, просто не получается отрастить, — ответил Феттель, вызвав смех в зале.