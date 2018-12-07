Единственная в мире женщина-комментатор "Ф-1": В этом мы опередили Запад

Наталья Фабричнова комментирует "Формулу-1" на российском телевидении с 2012 года. За это время она испытала на себе все стадии зрительской реакции — от тотально-негативной до полного одобрения. Однако что за это время не изменилось, так это то, что у Натальи так и не появилось ни одной женщины-коллеги во всём мировом автоспорте. Лайф пообщался с Фабричновой о женской доле в автоспорте, а также о судьбе российских пилотов в "Королевских гонках".

Наталья Фабричнова — одна из приглашённых гостей на встречу "Женщины в автоспорте" в рамках Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации. Она выступает перед гонщицами и рассказывает о том, как в одиночку представляет прекрасный пол в комментаторском деле. Затем юные спортсменки спешат сделать с Натальей фото, а она, кажется, немного смущается, понимая, что их гоночные заслуги не меньше, чем её телевизионные.

В прошлом Наталья и сама гонщица, профессионально занималась картингом. Именно профессиональный взгляд пилота она в своё время внесла в трансляции "Формулы-1", составив пару комментаторов с гуру этого дела Алексеем Поповым. Кроме того, она закончила ВГИК, долго работала на телевидении, так что и в плане работы в эфире она тоже профессионал, а не случайный прохожий.

"Западные коллеги до сих пор делают круглые глаза"

— Как вам сегодняшнее мероприятие? Считаете подобные встречи важными для популяризации женского автоспорта?

— Для меня лично это большая честь, потому что здесь собрались такие женщины, которые добились успехов в разных видах автоспорта, традиционно мужской среды. Они работают в два-три раза усерднее, чтобы чего-то в этом добиться. Я даже немного волновалась, потому что нужно что-то сказать, вдохновить. Но когда я увидела маленьких картингисток, я вдохновилась уже сама. Как правило, все говорят, что нужно развивать женский автоспорт, но особо это не двигается. А здесь есть несколько девчонок, которые занимаются этим прямо сейчас и обгоняют парней на трассах. Для следующего поколения гонщиц такие встречи играют важную роль, потому что они увидят, что женщины друг друга поддерживают и сообщество развивается.

— Как вы себя ощущаете в мире автоспорта? Всё-таки вы единственная в мире женщина-комментатор.

— Я себя чувствую отлично, а вот мои коллеги всё ещё не привыкли, они всё ещё делают круглые глаза. На Западе очень много разговоров о равноправии, но это всё остаётся только на словах.

— А на деле?

— А на деле я регулярно слышу: "Вы единственная женщина-комментатор? Что? Из России?" Конкретно у них это вызывает такое удивление, потому что, в принципе, они допускают женщин брать интервью, допускают на радио, но на телевидение они стараются брать только комментаторов-мужчин.

— То есть мы их опередили в этом плане?

— Да! Можете себе представить?!

— У вас было тяжёлое вхождение в эту роль. Сейчас уже окончательно освоились?

— Ох, уже семь лет почти. Да, поначалу было очень сложно, потому что профессия публичная, и ты всё получаешь вдвойне. Если мужчина совершил ошибку, ему могут на это указать, и всё. А здесь ещё примешивается, что эта ошибка возникла из-за того, что она... она! Это заставляет больше работать. Я уже привыкла к этому ритму и очень рада, что работаю с Алексеем Поповым, потому что это такой человек, который никогда не останавливается в развитии, и от этого только сложнее: нужно всё время ему соответствовать.

"Сироткин — сильный парень, жду его возвращения"

— Как так вышло с Сергеем Сироткиным, что ему не нашлось места в команде? Справедливо ли это? Потому что история с возвращением Роберта Кубицы, который приходит ему на замену, похожа на чистой воды маркетинг. Он вообще потянет сейчас уровень "Формулы-1" после своей травмы?

— Знаете, есть в этом ирония. Ведь когда Серёжа пришёл, все говорили: платный пилот, платный пилот. Но в этом году в Williams взяли того пилота, который заплатил больше денег. Но его таким не называют, потому что он создал себе репутацию, хоть и восемь лет назад, что особенно по меркам "Ф-1" — невероятно давно. Но в спорте нужны красивые истории, такие камбэки. Это получается уже настоящий Голливуд, тем более американцы сейчас у руля, для них это идеально.

— А с точки зрения результата?

— Нужно дождаться хотя бы тестов. Все волнуются за городские этапы: сможет ли он управлять машиной там. Потому что вроде как рука подвижная, но...

— Он же 70% работы выполняет всё равно другой.

— Да. То есть, сами понимаете, в "Формуле"...

— Значит, пока у вас прогнозов нет?

— Надо подождать хотя бы до Барселоны, где будут полноценные тесты на новой машине. Я была в Абу-Даби, видела, вроде, отставание не слишком большое. Но там команды не раскрывают, на какой они резине, с каким они топливом. Когда эта информация будет открыта, можно будет сравнить, сейчас всё вилами по воде.

— От Сергея ждём камбэк? Потому что он себя зарекомендовал внутри команды как трудяга и в пелотоне как хороший парень.

— Да. В "Формуле-1" справедливости ждать не стоит, к сожалению. Что касается Серёжи, это просто... я представляю себе его чувства, ты только-только набрался опыта — и тебя сразу просят уйти. Я надеюсь, это даст ему сил, подпитает его мотивацию и настроит его чётко на то, чтобы вернуться.

— Вы же с ним общались. Как он, не сдаётся?

— Нет-нет-нет! Он очень сильный парень, даже несмотря на возраст. Так что мы ему сказали, что обязательно будем ждать его возвращения.

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— Все будем ждать! А Даня Квят, какие у него шансы во втором пришествии в "Формулу"?

— С Даней мы пока не общались один на один. У команды Ferrari было немного странное отношение по части доступа прессы: его они нам не давали. Надеюсь, что получится пообщаться в Барселоне или Австралии, и тогда уже будет понятно, насколько он будет настроен бороться в этой команде. Потому что, можете себе представить, это же как к бывшей жене вернуться!

— Многие сравнивают историю Квята с тем, что было в своё время у Фелипе Массы. Он ведь тоже начал в "Формуле-1" не очень, затем был тест-пилотом Ferrari и вернулся уже очень сильным гонщиком. Как считаете, поможет ли Дане его опыт в Скудерии?

— Зависит от того, как команда будет к нему относиться, как он сам себя поставит.

— А тот факт, что они его вернули, не поставили крест, говорит о том, что в него всё-таки верят?

— Конечно. Хотя само по себе получилось не очень красиво.

— Это же типичная схема для Red Bull и Toro Rosso, они любят менять пилотов.

— Да, причём есть конкретный человек, советник команды Доктор Хельмут Марко, который действительно, как костями, играет гонщиками. В случае с Даней непонятно, вернули бы они его, будь у них очередной Ферстаппен на подходе.

— То есть, если появится талантливый новичок, они снова могут провернуть свой финт?

— Мне даже не хочется думать об этом!

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