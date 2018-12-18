"Африканские частушки". В Госдуме возмутились излишним вниманием к рэпу

По словам Нилова, "обхаживания" исполнителей данных треков не первую неделю сотрясают СМИ, хотя сделать акцент следует на русском фольклоре.

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов назвал творчество российских рэперов африканскими частушками и выразил возмущение излишним вниманием к ним.

— Уже не первую неделю сотрясают все каналы, все СМИ эти "обхаживания" исполнителей африканских частушек. Они себя называют рэперами, а я их называю исполнителями африканских частушек, — заявил журналистам парламентарий.

Нилов призвал обратить внимание на творчество народных исполнителей. По его мнению, собирать в Госдуме и предлагать гранты нужно в первую очередь исполнителям русских народных песен и частушек.

В центре внимания российские рэперы оказались после отмены концертов сразу нескольких популярных исполнителей. В частности, не состоялось выступление Элджея в Якутске и группы IC3PEAK в Новосибирске, а рэпер Хаски был задержан 21 ноября в Краснодаре.