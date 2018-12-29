Москва ответила на требования Меркель и Макрона об украинских моряках

Парламентарии призвали лидеров европейских держав не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств.

МИД России и Государственная дума ответили на заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель об освобождении украинских моряков.

В дипведомстве отметили, что западным партнёрам необходимо отказаться от политики двойных стандартов, а также перестать "учить" Россию и обратить внимание на предоставленные Москвой факты нарушения Киевом прав и свобод человека.

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин призвал не вмешиваться лидеров двух европейских государств во внутренние дела суверенных стран. Также парламентарий отметил, что вопросом освобождения моряков должен заниматься суд.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали российскую сторону освободить арестованных украинских моряков и обеспечить проход всем судам в Керченском проливе.