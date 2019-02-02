В Госдуме предложили конфисковывать имущество у нарушителей госграницы

Речь идёт о незаконном пересечении рубежей РФ на транспорте, который может нанести непоправимый вред гражданам.

Первый зампредседателя Комитета по обороне Госдумы Александр Шерин предложил ужесточить наказание за незаконное пересечение российских границ. По мнению члена ЛДПР, у нарушителей следует конфисковывать имущество.

— Этот вид иной уголовно-правовой меры представляет собой принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства всего или части имущества осуждённого лица, — приводит RT выдержку из соответствующего законопроекта.

Автор инициативы уточнил, что речь идёт о незаконном пересечении границ на механическом, самоходном плавающем транспорте или воздушном судне. Шерин объяснил, что зачастую нарушители используют средства передвижения, которые могут нанести непоправимый вред гражданам пограничных зон и территорий.