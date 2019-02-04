Франция, Дания и Швеция признали Гуайдо временным главой Венесуэлы
Хуан Гуайдо. Фото: © Instagram/jguaido
Ещё три страны признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы: речь идёт о Франции, Дании и Швеции.
— Франция признаёт Хуана Гуайдо как "временного президента", который запустит избирательный процесс, — написал глава Франции Эмманюэль Макрон в "Твиттере".
Что касается Дании, то об этом объявил глава МИД страны Андерс Самуэльсен. Он добавил, что страна признаёт Гуайдо временным лидером до проведения "свободных и демократических" выборов.
В Швеции эту информацию также объявила министр иностранных дел королевства Маргот Вальстрём.
Ранее сообщалось о том, что аналогичное заявление сделали в Великобритании, Испании и Австрии.
Напомним, Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны 23 января на период действия временного правительства. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия и ряд других стран.
В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.