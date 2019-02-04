Франция, Дания и Швеция признали Гуайдо временным главой Венесуэлы

Ещё три страны признали лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы: речь идёт о Франции, Дании и Швеции.

— Франция признаёт Хуана Гуайдо как "временного президента", который запустит избирательный процесс, — написал глава Франции Эмманюэль Макрон в "Твиттере".

Что касается Дании, то об этом объявил глава МИД страны Андерс Самуэльсен. Он добавил, что страна признаёт Гуайдо временным лидером до проведения "свободных и демократических" выборов.

В Швеции эту информацию также объявила министр иностранных дел королевства Маргот Вальстрём.

Ранее сообщалось о том, что аналогичное заявление сделали в Великобритании, Испании и Австрии.

Напомним, Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны 23 января на период действия временного правительства. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия и ряд других стран.