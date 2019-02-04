Британия и Австрия признали Гуайдо лидером Венесуэлы

Сегодня истёк срок, который Евросоюз давал Николасу Мадуро для объявления выборов президента.

Великобритания признаёт лидера оппозиции Венесуэлы — главу Национальной ассамблеи — временным президентом этой страны. Об этом заявил глава британского МИД Джереми Хант.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) February 4, 2019

— Николас Мадуро не объявил выборы президента в течение восьмидневного срока, который мы определили. Поэтому Великобритания, как и партнёры по Европе, признаёт Хуана Гуайдо временным конституционным президентом до тех пор, пока выборы не будут проведены, — говорится в сообщении Ханта в "Твиттере".

Об этом же заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он также отметил, что Мадуро не услышал призыв ЕС объявить выборы.

Cuenta con nuestro pleno apoyo en sus esfuerzos para restablecer la democracia en #Venezuela, que sufre desde hace demasiado tiempo una mala gestión socialista y una ausencia de Estado de derecho. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) February 4, 2019

Также Гуайдо сегодня временным президентом признала Испания.

Напомним, Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом страны 23 января на период действия временного правительства. Его поддержали США, а также Канада, Бразилия и ряд других стран.

В свою очередь, действующий глава государства Николас Мадуро обвинил США в попытке госпереворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном. В Кремле заявили, что считают Мадуро легитимным президентом этой страны, а попытки узурпации верховной власти нарушают основы и принципы международного права.