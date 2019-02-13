Москалькова заявила о необходимости продолжения лечения украинских матросов

Комментируя состояние моряков, омбудсмен отметила, что они "чувствуют себя гораздо лучше".

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приехала в СИЗО "Лефортово" и встретилась с тремя украинскими моряками, получившими ранения при задержании. Об этом она сообщила в своём Instagram.

По словам омбудсмена, несмотря на то что матросы "чувствуют себя гораздо лучше", необходимо продолжить их лечение и медобследование.

—В процессе посещения с руководством СИЗО и руководителем медицинской части мы обсуждали вопрос о необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы и получили поддержку по данному вопросу. Надеюсь, что в ближайшее время данный вопрос будет решён положительно,— написала Москалькова.