Москалькова заявила о необходимости продолжения лечения украинских матросов
Фото: © Instagram/moskalkova.official
Комментируя состояние моряков, омбудсмен отметила, что они "чувствуют себя гораздо лучше".
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приехала в СИЗО "Лефортово" и встретилась с тремя украинскими моряками, получившими ранения при задержании. Об этом она сообщила в своём Instagram.
По словам омбудсмена, несмотря на то что матросы "чувствуют себя гораздо лучше", необходимо продолжить их лечение и медобследование.
—В процессе посещения с руководством СИЗО и руководителем медицинской части мы обсуждали вопрос о необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы и получили поддержку по данному вопросу. Надеюсь, что в ближайшее время данный вопрос будет решён положительно,— написала Москалькова.
View this post on Instagram
Вместе с вице-президентом Европейского института омбудсмена независимым международным экспертом Ниной Карпачевой посетили в СИЗО "Лефортово" украинских военных моряков Эйдера А.Д., Сороку В.В., Артеменко А.А., задержанных 25 ноября 2018 года российскими пограничниками на кораблях ВМС Украины за нарушение границы России в Керченском проливе. В настоящее время по данному факту в отношении них ведётся расследование. Они были переведены туда из СИЗО "Матросская тишина", где находились на лечении в связи с полученными травмами. Они себя чувствуют гораздо лучше. При общении особенно обращали внимание на гуманитарные вопросы, связанные с состоянием их здоровья и условиями содержания В процессе посещения с руководством СИЗО и руководителем медицинской части мы обсуждали вопрос о необходимости продолжения лечения моряков и их медицинского дообследования в гражданских учреждениях здравоохранения города Москвы и получили поддержку по данному вопросу. Надеюсь, что в ближайшее время данный вопрос будет решен положительно. #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #правачеловека #москалькова #омбудсмен #humanrights
Как ранее сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины пересекли границу РФ в районе Керченского пролива. Мобилизованные по тревоге корабли Погранслужбы ФСБ России задержали нарушителей, среди которых оказалось двое сотрудников СБУ. В Москве произошедшее назвали провокацией со стороны Украины, в чём признались и задержанные моряки. В январе 2019 года всем 24 морякам на три месяца был продлён срок ареста.