Ким Чен Ын на встрече с Путиным оценил роль СССР в освобождении Кореи

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отметил, что "солдаты и офицеры Красной армии, не жалея своей тёплой крови, пролили её во имя освобождения Кореи" от японского господства в 1945 году.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Чен Ын сказал об этом президенту России на торжественном приёме во Владивостоке.

По мнению Ким Чен Ына, корейский народ "всегда будет помнить благородный интернациональный подвиг сыновей и дочерей российского народа".

Напомним, 15 августа 1945 года от японского колониального господства Корею освободили советские войска. В память о них в центре Пхеньяна на склоне горы Моранбон высится монумент "Освобождение".

Как писал Лайф, 24 апреля Ким Чен Ын впервые совершил визит в Россию. Переговоры президента РФ и председателя Госсовета КНДР 25 апреля во Владивостоке в общей сложности продлились три с половиной часа, за ними последовал торжественный приём.

Лайф также писал, что Путин остался доволен итогами переговоров. Он отметил, что они прошли конструктивно, в дружеской атмосфере. Ким Чен Ын в ответ пожелал России процветания и подарил Путину меч, который "олицетворяет силу".