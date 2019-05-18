Госдума изучит риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ

Депутаты Госдумы РФ изучат все возможные риски при принятии решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

— Национальная делегация РФ в ПАСЕ формируется с учётом мнения всех фракций Государственной думы, и мы будем обсуждать с ними дальнейшие действия, изучим все риски при принятии решения, чтобы в ПАСЕ не возникло больше ситуации, аналогичной той, которая произошла ранее. И только после этого будем направлять заявку на участие, — сказал Володин, комментируя заявление Комитета министров Совета Европы о равноправии всех государств-членов при работе в ПАСЕ.

Председатель Госдумы подчеркнул, что решение будет приниматься, исходя из интересов России и её граждан, и отметил, что сначала необходимо дождаться реакции ПАСЕ на заявление Комитета министров СЕ.