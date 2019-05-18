Госдума изучит риски при принятии решения о возвращении в ПАСЕ
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Депутаты Госдумы РФ изучат все возможные риски при принятии решения о возвращении российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
— Национальная делегация РФ в ПАСЕ формируется с учётом мнения всех фракций Государственной думы, и мы будем обсуждать с ними дальнейшие действия, изучим все риски при принятии решения, чтобы в ПАСЕ не возникло больше ситуации, аналогичной той, которая произошла ранее. И только после этого будем направлять заявку на участие, — сказал Володин, комментируя заявление Комитета министров Совета Европы о равноправии всех государств-членов при работе в ПАСЕ.
Председатель Госдумы подчеркнул, что решение будет приниматься, исходя из интересов России и её граждан, и отметил, что сначала необходимо дождаться реакции ПАСЕ на заявление Комитета министров СЕ.
Ранее Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о необходимости сохранить Россию в составе организации. Глава МИД Украины Павел Климкин из-за этого отменил поездку на министерское заседание СЕ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова вернуться к работе в ПАСЕ только на одинаковых условиях с остальными государствами.