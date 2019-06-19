"Фратрия" выступила с заявлением об уходе Глушакова

— Мы приветствуем это верное, хоть и очень запоздалое решение руководства клуба. Отдельно хотим поблагодарить всех болельщиков, кто поддерживал нас в нашей борьбе за #СпартакБезГлушакова и всяческими способами выражал своё отношение на трибуне! Голос каждого из вас был важным, и каждый из вас причастен к появлению сегодняшней приятной новости, — говорится в обращении.