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Опубликовано 19 июня 2019, 15:39

"Фратрия" выступила с заявлением об уходе Глушакова

Фото © fratria.ru

Фото © fratria.ru

На своём официальном сайте объединение болельщиков красно-белых прокомментировало решение клуба расторгнуть контракт с капитаном команды Денисом Глушаковым.

Мы приветствуем это верное, хоть и очень запоздалое решение руководства клуба. Отдельно хотим поблагодарить всех болельщиков, кто поддерживал нас в нашей борьбе за #СпартакБезГлушакова и всяческими способами выражал своё отношение на трибуне! Голос каждого из вас был важным, и каждый из вас причастен к появлению сегодняшней приятной новости, — говорится в обращении.

Ранее "Спартак" объявил, что расторг контракты с Глушаковым и Дмитрием Комбаровым.

"Скатертью дорога!" Реакция фанатов на уход Глушакова из "Спартака"

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Кира Громова
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