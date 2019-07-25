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Опубликовано 25 июля 2019, 15:23

В Госдуме пообещали ответить на задержание российского танкера Киевом

Фото © Flickr / Patrick Lauke

Фото © Flickr / Patrick Lauke

По мнению парламентария, действия СБУ осложняют ситуацию с освобождением украинских моряков.

Задержание Службой безопасности Украины российского танкера совершено со всеми возможными нарушениями международных прав. Об этом Лайфу заявил депутат Государственной думы Алексей Чепа.

— Естественно, мы эти враждебные действия не оставим без последствий. И, к сожалению, то, что украинские власти до этого говорили о необходимости освобождения украинских моряков, всё это, к сожалению, только осложняет решение данного вопроса, — отметил парламентарий.

Депутат выразил мнение, что украинская сторона ещё пожалеет об этом инциденте.

Как писал Лайф, СБУ распространила сообщение о задержании российского танкера NEYMA. В Киеве утверждают, что судно осенью 2018 года якобы блокировало украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе. На борту танкера прошли обыски.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили российскую границу около Керченского пролива. Пограничники РФ остановили корабли, моряков задержали, а позднее арестовали на время следствия. 17 июля 2019 года суд удовлетворил ходатайство сотрудников Следственного управления ФСБ России и продлил срок ареста украинских моряков ещё на три месяца.

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Никита Никонов
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