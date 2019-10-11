После гибели 9-летней саратовчанки депутат ГД призвал вернуть смертную казнь
Фото © ИТАР-ТАСС / Сергей Шлеюк
Тело убитой девочки нашли вечером в гаражах. Подозреваемого в преступлении уже задержали.
После громкой истории о пропавшей девятилетней Лизе из Саратова, тело которой нашли в одном из гаражей, депутат Госдумы Евгений Примаков заявил, что необходимо отменить мораторий на смертную казнь.
— Я хочу, чтобы в нашей стране была восстановлена смертная казнь за насильственные преступления против детей и беспомощных, терроризм, предательство родины и коррупцию в угрожающих стране размерах, что равнозначно предательству, — написал Примаков в "Фейсбуке".
Он также подчеркнул, что сейчас важно поддержать семью погибшей девочки, чтобы "не оставить их наедине с их страшной болью".
Напомним, вчера вечером пропавшую в Саратове девятилетнюю школьницу нашли в гаражах мёртвой. По подозрению в убийстве задержали мужчину 1984 года рождения, который ранее был судим за педофилию и кражи. Сегодня ночью больше сотни жителей города вышли на улицу и требовали расправы над подозреваемым. Задержанный признался в убийстве и назвал причину расправы.