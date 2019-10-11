Кузнецова призвала ужесточить сроки за убийства детей после трагедии в Саратове
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Омбудсмен выразила соболезнования родным и близким Лизы Киселёвой и назвала её убийство ужасающим преступлением.
Уполномоченная при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова высказалась за ужесточение наказания для убийц несовершеннолетних на фоне громкого преступления в Саратове. Речь идёт об убийстве девятилетней Лизы Киселёвой, которая стала жертвой ранее судимого незнакомца.
— Мы требуем ужесточения наказания для таких преступников! Мы уже внесли свои предложения в Государственную думу, а на днях я просила ускорить принятие соответствующего законопроекта, на что получила положительный ответ, — рассказала детский омбудсмен.
Кузнецова отметила, что даже самое жестокое наказание не искупит детских страданий и не вернёт ребёнка, но, возможно, хотя бы остановит от рокового шага следующего потенциального убийцу.
— Это ужасающее преступление. Мы все следили за ситуацией с момента пропажи Лизы, столько людей подключилось к поискам, все надеялись... Скорбим, соболезнуем родителям, родственникам, — добавила она.
Напомним, девятилетняя школьница пропала в Саратове девятого октября: девочка рано утром ушла из дома в школу, где так и не появилась. Её почти двое суток искали более тысячи неравнодушных горожан, волонтёры, полиция, спасатели. Тело ребёнка нашли вечером 10 октября в районе гаражей. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1984 года рождения. Ранее он уже был судим за изнасилование, педофилию и кражи.