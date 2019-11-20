Похоже, министр финансов не боится эпидемии гриппа, несмотря на отсутствие вакцинации.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов тоже оказался в числе чиновников-"безпрививочников", которые до сих пор не прошли вакцинацию от гриппа. Как заявил Лайфу он сам, есть и другие способы уберечься от болезни и защитить свой организм.

— Я занимаюсь спортом и так укрепляю иммунитет, — отметил Силуанов в кулуарах форума ВТБ "Россия зовёт".

Какой именно спорт предпочитает вице-премьер, он уточнять не стал. Согласно данным из открытых источников, известно, что Силуанов увлекается ездой на мотоциклах и подводной охотой.

Напомним, что на совещании с членами правительства 11 ноября президент Владимир Путин заявил, что уже сделал прививку от гриппа, и призвал всех министров поступить точно так же.