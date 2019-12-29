Депутат Госдумы предложил создателям "Миротворца" подлечить психику в Крыму
Квадроциклы на дороге в Симферопольском районе. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
Он также выразил мнение, что ресурс следует признать террористическим, а против потакающих ему властей Киева ввести санкции.
Депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на включение в базу "Миротворец" пассажиров первого поезда, проехавшего в Крым по Керченскому мосту.
Назвав это действие вопиющим попранием прав человека, он пригласил создателей сайта пройти лечение в новом психоневрологическом диспансере, который открылся на полуострове.
— Приглашаем создателей сайта "Миротворец" и всех, кто к нему причастен, в полном составе пройти лечение. Палат и коек хватит на всех. Уверен, им помогут и вылечат, — приводит его слова РИА "Новости".
Шеремет также выразил мнение, что ресурс следует признать террористическим, а против потакающих ему властей Киева ввести санкции.
По мнению депутата, власти Незалежной лишь создают видимость осуждения деятельности "Миротворца". Он убеждён, что настанет день, когда "основатели сайта и его покровители ответят перед законом за попытку давления" и своего, и других государств.
Ранее сообщалось, что сайт "Миротворец" внёс в свою базу пассажиров первого поезда в Крым.
Напомним, сайт "Миротворец" существует с 2014 года. Он известен скандальными публикациями, в которых обнародованы личные данные жителей ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан, причисленных к "изменникам родины". Сейчас в чёрном списке находятся известные российские деятели, например Андрей Малахов, Владимир Познер, Михаил Галустян.