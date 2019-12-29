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Регион
Опубликовано 29 декабря 2019, 20:39

Депутат Госдумы предложил создателям "Миротворца" подлечить психику в Крыму

Квадроциклы на дороге в Симферопольском районе. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Квадроциклы на дороге в Симферопольском районе. Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Он также выразил мнение, что ресурс следует признать террористическим, а против потакающих ему властей Киева ввести санкции.

Депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет отреагировал на включение в базу "Миротворец" пассажиров первого поезда, проехавшего в Крым по Керченскому мосту.

Назвав это действие вопиющим попранием прав человека, он пригласил создателей сайта пройти лечение в новом психоневрологическом диспансере, который открылся на полуострове.

Приглашаем создателей сайта "Миротворец" и всех, кто к нему причастен, в полном составе пройти лечение. Палат и коек хватит на всех. Уверен, им помогут и вылечат, — приводит его слова РИА "Новости".

Шеремет также выразил мнение, что ресурс следует признать террористическим, а против потакающих ему властей Киева ввести санкции.

По мнению депутата, власти Незалежной лишь создают видимость осуждения деятельности "Миротворца". Он убеждён, что настанет день, когда "основатели сайта и его покровители ответят перед законом за попытку давления" и своего, и других государств.

Ранее сообщалось, что сайт "Миротворец" внёс в свою базу пассажиров первого поезда в Крым.

Напомним, сайт "Миротворец" существует с 2014 года. Он известен скандальными публикациями, в которых обнародованы личные данные жителей ДНР и ЛНР, российских общественных деятелей, артистов, журналистов, представителей власти, а также многих украинских граждан, причисленных к "изменникам родины". Сейчас в чёрном списке находятся известные российские деятели, например Андрей Малахов, Владимир Познер, Михаил Галустян.

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София Алабина
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