Трамп высказался об Иране после убийства генерала Сулеймани

Президент США Дональд Трамп неожиданно высказался об Иране, заявив, что эта страна ни разу не побеждала в войне.

— Иран никогда не побеждал в войне, но никогда не терпел провал в переговорах, — написал он в "Твиттере".

При этом он никак не объяснил, что хотел этим сказать.

Ранее сообщалось, что США убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. На двух автомобилях он с сопровождающими ехал мимо аэропорта столицы Ирака, когда по машинам был произведён точечный удар. В Сети появились кадры с последствиями спецоперации США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на инцидент и заявила, что такой шаг США не приведёт ни к чему, кроме роста напряжённости в регионе.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи ввёл трёхдневный общенациональный траур после гибели Сулеймани и пообещал отомстить за убийство военачальника. США, в свою очередь, привели армию в полную боеготовность.