Кадыров заявил, что гибель Сулеймани может привести к непредсказуемым последствиям

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал операцию США по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. Он предупредил, что это убийство "может привести к непредсказуемым последствиям на Ближнем Востоке". Соответствующее сообщение он разместил в своём телеграм-канале.

— Многие политики, включая и чиновников ООН, осудили атаку Вашингтона. Особое внимание обращается на методы США, подвергших атаке территорию суверенного государства, — говорится в сообщении.

Напомним, США ракетным ударом убили командующего элитным спецподразделением "Кудс" КСИР Ирана генерала Касема Сулеймани, когда он находился в Багдаде. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что это заслуживает осуждения. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала.

Сегодня стало известно, что в пригороде Багдада нанесён новый авиаудар по группе ополченцев, шесть человек погибло. Коалиция ополченцев заявила, что жертвами стали не лидеры шиитского ополчения, а медицинский конвой "Сил народной мобилизации".