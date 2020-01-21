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Регион
Опубликовано 21 января 2020, 00:29

Немецкий эксперт заявил, что переговоры в Москве создали условия для Берлинской декларации

Фото © Сайт Президента России

Фото © Сайт Президента России

По его мнению, конференция не решила всех проблем по Ливии, однако создала некую точку отсчёта.

Немецкий эксперт по Ближнему Востоку, профессор института политологии в городе Тюбинген Оливер Шлумбергер рассказал РИА "Новости", что успех переговоров по Ливии в Берлине и принятие совместного заявления для мирного урегулирования во многом были обусловлены встречей, которая прошла в Москве.

Московские переговоры создали условия для Берлинской декларации, и это вселяет надежду, что альтернативный путь, ведущий к миру, всё-таки возможен, отметил он.

Эксперт подчеркнул, что конференция не решила проблем, возникших до 2011 года, однако создала некую точку отсчёта, а московское совещание сформировало условия для принятия коммюнике.

Он добавил, что согласен с и.о. главы российского МИД Сергеем Лавровым в том, что минувшие переговоры — это маленький шаг в правильном направлении, поскольку речь идёт не только об оружейном эмбарго, но и о созыве военной комиссии 5+5, куда ливийские противники сами назначили представителей. Это даёт возможность предположить, что бои не начнутся вновь.

Напомним, 19 января в Берлине прошла международная конференция по Ливии, её посетил президент РФ Владимир Путин. По её итогам было принято совместное заявление стран-участниц. О результатах встречи рассказали канцлер Германии Ангела Меркель и и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров.

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Дарья Хомякова
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