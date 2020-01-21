Немецкий эксперт заявил, что переговоры в Москве создали условия для Берлинской декларации

По его мнению, конференция не решила всех проблем по Ливии, однако создала некую точку отсчёта.

Немецкий эксперт по Ближнему Востоку, профессор института политологии в городе Тюбинген Оливер Шлумбергер рассказал РИА "Новости", что успех переговоров по Ливии в Берлине и принятие совместного заявления для мирного урегулирования во многом были обусловлены встречей, которая прошла в Москве.

— Московские переговоры создали условия для Берлинской декларации, и это вселяет надежду, что альтернативный путь, ведущий к миру, всё-таки возможен, — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что конференция не решила проблем, возникших до 2011 года, однако создала некую точку отсчёта, а московское совещание сформировало условия для принятия коммюнике.

Он добавил, что согласен с и.о. главы российского МИД Сергеем Лавровым в том, что минувшие переговоры — это маленький шаг в правильном направлении, поскольку речь идёт не только об оружейном эмбарго, но и о созыве военной комиссии 5+5, куда ливийские противники сами назначили представителей. Это даёт возможность предположить, что бои не начнутся вновь.