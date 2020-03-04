"Привезли тренажёры, но велосипедов нет". Российский велогонщик рассказал об условиях карантина в отеле ОАЭ

Николай Черкасов отметил, что никаких повторных тестов тем, кого забрали в больницу, не делали.



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Российский велогонщик команды "Газпром-русвело" Николай Черкасов, попавший на карантин в одном из отелей в Абу-Даби, рассказал Лайфу об условиях содержания.

По словам спортсмена, российская команда оказалась в изоляции, в которой находится уже шесть дней. Он отметил, что главной проблемой является недостаток информации.

— Нас разбудили 27 февраля в три часа ночи, в четыре мы сдали тест и дальше легли спать. Все команды ели в одном месте, а инфицированным оказался только наш этаж. После этого команды отправились по своим домам, а мы остались здесь. Затем мы сдали второй тест. Думали, что будет быстро, но оказалось не так. Нам обещали, что результаты будут готовы в восемь утра на следующий день, но они были готовы только к восьми вечера. Пришло пять тестов членов нашей команды, все были отрицательные, — сказал Черкасов.

Велосипедист отметил, что на следующий день команде принесли бумагу, где было подчёркнуто две фамилии.

— Через два дня после этого двоих забрали и увезли. Сказали, что у них тесты не негативные, но и не позитивные, их надо пересдавать. У нас нет никакой информации, к нам заходят люди в масках и не дают никаких указаний. Они не предъявляют удостоверений о том, что они сотрудники медцентра. Мы списывались с теми, кого забирали, никаких повторных тестов им не делали, — сказал Черкасов Лайфу.

В ролике велогонщик также показал коридор этажа гостиницы, где оказалась команда. В нём есть импровизированная игровая зона, гантели, а также необходимые средства для проживания: контейнеры для грязной одежды, еда и вода, посуда и чистые полотенца.

Черкасов также показал привезённые тренажёры для занятий, однако велосипедов спортсменам не предоставили.

— В этом есть проблема, — отметил Николай.

Он рассказал, что условия содержания велосипедистов благоприятные и никаких проблем с этим нет.