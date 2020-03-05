Станки не отдыхают. Лайф разобрался в ситуации с производством медицинских масок в России

На фоне мировой вспышки коронавируса в условиях дефицита и паники граждане пытаются приобрести медицинские маски в России. Однако средства индивидуальной защиты уже не так-то и просто купить. Несмотря на то что производители изо всех сил пытаются обеспечить ими потребителей, масок катастрофически не хватает.

Как стало известно Лайфу, до ситуации с коронавирусом петербургское предприятие ООО "Маска" продавало одноразовые медицинские изделия по всей России. У компании и других производителей было достаточное количество масок, чтобы закрыть конкурсы и аптечный сектор, однако теперь же оказалось, что масок не хватает.

В последнее время, по данным источников, спрос увеличился настолько, что все сотрудники работают на пределе возможностей, "станки не отдыхают", но мощностей не хватает даже на обычные маски "без логотипа".

Тем временем ростовское ЗАО "Фармацевт" производит около 20 тысяч масок в день. Ими снабжаются сети социальных аптек и лечебные учреждения. Несмотря на то что на предприятие ежедневно поступают многократные заказы от разных фирм, им приходится отказывать, поскольку товара еле-еле хватает для того, чтобы обеспечить конечного потребителя.

Для борьбы с дефицитом медицинских масок в России работники предприятия "Ньюфарм" в Кинешме выходят на дополнительную смену. Однако этим проблемы не ограничиваются. Основной вопрос заключается не в поиске рабочей силы, а в закупке фильтрующих материалов, которые ранее заказывались из Китая. Сейчас те же самые комплектующие приходится брать в Казани, но они сильно уступают по качеству.

Последняя поставка материалов для производства медицинских масок на нижегородском предприятии "ВолгаМедикал", доставляющем изделия в Москву, Московскую область, Тверь и Воронеж, была два года назад. Сейчас работа ведётся с тем материалом, который остался, но его хватит ненадолго. Тем временем из-за вспышки коронавируса объёмы производства существенно увеличились. Сейчас в сутки они выпускают 21–22 тысячи масок.

По сообщению источника, изначально для изготовления медицинских масок СМС (трёхслойная маска типа "спанбонд/мельтблаун/спанбонд") средний слой закупался в Китае, однако из-за смертельного штамма уже китайцы ищут поставщиков мельтблауна в России. Основная проблема в том, что ни гранулы для него, ни сам материал в РФ не производится. Сейчас активно ведутся переговоры с Турцией и Индией, чтобы наладить поставку оттуда, однако цены на материал чрезмерно высокие. В связи с этим предприятия работают на ранее закупленных товарах.

Спанбонд, в свою очередь, даже экспортируется в Китай. Перебоев с производством данного материала у российских предприятий нет. Мощностей хватает, чтобы и обеспечить им внутренний рынок, и работать на экспорт. Так, последние два контракта с Китаем были заключены на 100 тонн каждый.

Тем временем, по данным наших источников, серые торговцы подкупают работников младшего состава предприятий по производству медицинских масок. В связи с этим нередко продукция даже не доходит до прилавка — уже на складе её перепродают. И пока розничная цена будет держаться на отметке пяти-шести рублей, а цена на сером рынке достигать около 17 рублей, ситуация, вероятно, будет сохраняться.

Ранее Лайф сообщал, что Правительство РФ на фоне мировой вспышки коронавируса ограничило вывоз из России масок и других медицинских изделий.

Тем временем известный американский хирург призвал людей перестать покупать маски, так как считает, что они не помогают защититься от болезни. Он подчеркнул, что средства защиты больше нужны больным, чем здоровым. А вот тайские предприниматели выкрутились из ситуации с дефицитом не совсем законным и совсем неприятным способом: они продавали использованные медицинские маски под видом новых.

Случаи заражения уханьским коронавирусом были выявлены в более чем 80 странах, включая Индонезию, Шотландию, Армению, Люксембург, Латвию и Марокко. Основная масса заболевших приходится на Китай. Там, по последним данным, жертвами заболевания стали более 2,9 тысячи человек. Число инфицированных превысило 90 тысяч, больше половины из которых выздоровели.

Сокова Анна