СМИ: В Иране от коронавируса скончалась депутат парламента

В Иране от коронавируса скончалась депутат меджлиса Фатеме Рахбар. Последние несколько дней она находилась в больнице в Тегеране и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщает агентство Tasnim.

Рахбар была избрана в парламент на недавних выборах. В меджлисе она представляла интересы жителей Тегерана. Она стала первой женщиной-политиком, которая скончалась от коронавирусной инфекции.

Ранее Лайф сообщал, что CoViD-19 был диагностирован у 23 иранских депутатов, а также у вице-президента, замминистра здравоохранения и главы Минпромторга. Россия временно прекратила авиасообщение с Ираном в целях предотвращения распространения вируса.

Тем временем в ВОЗ заявили, что число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек. Там также призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Медики обнаружили у nCoV-2019 первые мутации: болезнь стала проявляться менее очевидно, чем в начале эпидемии.