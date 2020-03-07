Власти Палестины закрыли Вифлеем из-за угрозы распространения коронавируса

В связи с распространением коронавируса 2019-nCoV власти Палестины закрыли Вифлеем для туристов и паломников. Об этом сегодня сообщило Wafa.

— Вифлеем полностью закрыт для въезда и выезда, за исключением экстренных случаев. Отменяется бронирование для туристических делегаций во всех отелях Палестины, включая Вифлеем, — говорится в сообщении властей.

Отмечается, что в случае нарушения карантина против граждан будут применяться правовые меры. В правительстве также призвали не паниковать и по возможности сократить до минимума рукопожатия и поцелуи, так как именно это является одним из главных способов передачи болезни от одного человека к другому.

За последние сутки число инфицированных в городе выросло на три и составило 19 человек. Сейчас на карантине в Вифлееме находится 47 человек, 32 из которых — в отеле Angel, 15 — в отеле Paradise. В первой гостинице коронавирус был диагностирован у 16 человек, и именно в нём заразились последние три человека. Во втором отеле заражённых нет, однако ранее там проживали постояльцы, у которых впоследствии было диагностировано заболевание.

Тем временем в ВОЗ заявили, что число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 101 тысячу человек, а скончалось от заболевания почти три с половиной тысячи пациентов. Там также призвали не надеяться, что вирус исчезнет к лету. Медики утверждают, что 2019-nCoV стал проявляться в организме менее очевидно, что может говорить о мутации вируса.

В России за последние сутки выявлено пять случаев заражения коронавирусом. Трое жителей Липецкой области и один петербуржец недавно посещали Италию, где инфекция активно распространяется. А последней диагноз 2019-nCoV поставили жительнице Подмосковья, которая недавно вернулась из Цюриха. Однако её данные пока отправлены на подтверждение в вирусную лабораторию в Новосибирске.