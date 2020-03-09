В Индии впервые выявили коронавирус у 3-летнего ребёнка

В Индии коронавирусом заразился трёхлетний ребёнок из штата Керала. Он стал самым юным пациентом с этим заболеванием в стране, сообщает телеканал NDTV.

Заболевший ребёнок вернулся с семьёй из туристической поездки по Италии. Кроме того, заражение выявили у 63-летней женщины из союзной территории Джамму и Кашмир. Отмечается, что она недавно посещала Иран. Состояние обоих пациентов стабильное.

Напомним, коронавирус 2019-nCoV распространился уже на 101 страну мира, число заражённых превысило 105 тысяч, а за пределами Китая скончалось более 400 человек. За последние сутки в Китае от коронавируса умерло 22 человека.

Что касается России, то накануне оперативный штаб сообщил, что в стране зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 17 человек, что незначительно по мировым меркам. За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Порой теории весьма странные. Так, японский журналист объяснил, что коронавирус не смог пробраться в Россию, поскольку "русские пьют водку с малых лет".