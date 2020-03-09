Коронавирус добрался до штаб-квартиры НАТО

Результаты теста на коронавирус одного из сотрудников штаб-квартиры НАТО в Брюсселе оказались положительными. Информация об этом появилась на официальном сайте Североатлантического альянса.

— Мы можем подтвердить, что один сотрудник НАТО, работающий в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, получил положительный результат на CoViD-2019, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее мужчина посещал Италию, а после возвращения из отпуска почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. Все коллеги, с которыми контактировал заражённый, помещены под домашний карантин и в ближайшее время будут работать удалённо.

Ранее коронавирус выявили у трёхлетнего ребёнка в Индии. Он стал самым юным пациентом с этим заболеванием в стране. А в целом вирус 2019-nCoV распространился уже на 101 страну мира, число заражённых превысило 105 тысяч, а за пределами Китая скончалось более 400 человек. В Китае же за минувшие сутки от коронавируса умерло 22 человека.

Что касается России, то накануне оперативный штаб сообщил, что в стране за сутки было зарегистрировано всего три новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, всего в РФ зафиксировано 17 случаев заболевания, что во много раз ниже, чем в других странах. За рубежом даже стали выдвигать версии, почему "россиян не берёт вирус". Так, по мнению японского журналиста, коронавирус никак не может разгуляться по России, поскольку "русские пьют водку с малых лет".