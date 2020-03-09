Новак прокомментировал резкое падение стоимости нефти

Министр энергетики РФ Александр Новак заверил, что текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза. Об этом он сообщил на совещании по экономическим вопросам, которое провёл премьер-министр Михаил Мишустин на фоне обвала цен на чёрное золото.

Глава Минэнерго уточнил, что 6 марта на совещании ОПЕК+ Россия предлагала продлить соглашение на действующих условиях как минимум до конца II квартала для лучшего понимания влияния коронавируса на мировую экономику и спрос на чёрное золото. Однако партнёры отвергли эту инициативу и приняли решение о наращивании добычи нефти и борьбе за долю рынка, отметил Новак. При этом, по его словам, Россией прорабатывался сценарий на случай выхода из ОПЕК+, поэтому ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.

В свою очередь Мишустин заметил, что кабмин будет уделять особое внимание стабильному снабжению отечественного рынка нефтепродуктами и сохранению инвестиционного потенциала в секторе.

— Российская нефтяная отрасль обладает качественной ресурсной базой и достаточным запасом финансовой прочности, чтобы оставаться конкурентоспособной при любом прогнозируемом уровне цен, а также сохранять свою долю на рынке, — заключил председатель правительства.

Напомним, после распада сделки ОПЕК+ стоимость нефти марки Brent упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель, хотя вскоре опять поднялась выше отметки в 40 долларов. Вследствие этих событий курс доллара и евро поднялся до 75 и 86 рублей соответственно. В СМИ назвали обвал цен на сырьё попыткой ослабить Россию.

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