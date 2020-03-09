В Москве подсчитали, сколько женщин бесплатно пользовались транспортом 8 Марта

Более 2,3 миллиона женщин воспользовались правом бесплатного проезда в московском общественном транспорте по случаю празднования 8 Марта. Об этом агентству "Москва" рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

— В этом году мы организовали бесплатный проезд для пассажирок в честь 8 Марта. И этот подарок пришёлся им по вкусу — девушек и женщин было примерно на 10% больше, чем в обычный выходной день. Бесплатно в городском транспорте проехало более 2,3 миллиона женщин, — рассказали в Дептрансе.

Там уточнили, что основной поток пришёлся на метрополитен и МЦК, которыми за день воспользовалось около 1,7 миллиона женщин. На наземном транспорте Мосгортранса было насчитано 680 тысяч пассажирок. Отмечается, что в метро представительницам прекрасного пола дарили цветы и косметические патчи.