Сбербанк рассказал об уровне спроса клиентов на валюту

Сбербанк не наблюдает повышенного спроса на валюту со стороны клиентов на фоне биржевых колебаний. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу организации. Там заверили, что Сбербанк обладает достаточным запасом рублевой и валютной ликвидности для обеспечения потребностей клиентов, а все подразделения работают в штатном режиме.

— Банк мониторит ситуацию, все заявки от клиентов выполняются. Повышенного спроса на валюту не наблюдаем, — охарактеризовали ситуацию в Сбербанке.

Ранее Лайф сообщал, что курс доллара взлетел до 72,99 рубля на открытии торгов во вторник, 10 марта. Евро тем временем растёт на 6,41% — до 82,48 рубля. Рублёвый индекс Мосбиржи, в свою очередь, упал на 10%, долларовый РТС — на 12,6%. На Мосбирже планируют принять дополнительные меры вследствие высокой волатильности на рынке.

Напомним, несколькими днями ранее Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Из-за этого стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. На фоне обвала нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке. Лайф продолжает следить за ситуацией на рынке.