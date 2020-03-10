У главнокомандующего ВС Польши обнаружили коронавирус

Генерал Ярослав Мика, главнокомандующий Вооружёнными силами Польши, заразился коронавирусом. Об этом сообщается в аккаунте Министерства национальной обороны республики в "Твиттере".

— После возвращения из военного совета в Германии у генерала Мика подтвердилось наличие коронавируса, — говорится в сообщении.

Были предприняты все необходимые действия для минимизации дальнейшего распространения инфекции. Как уточняется, лица, сопровождающие генерала, были помещены на карантин. Сам командир находится в удовлетворительном состоянии и также изолирован.

Отметим, что, согласно последним данным, в Польше официально подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Ранее Лайф сообщал, что один из членов американского Конгресса, Мэтт Гэтц, ушёл на карантин после контакта с обладателем коронавируса. Известно, что в понедельник он летел с президентом США Дональдом Трампом в одном самолёте. Гэтц сдал тест и должен получить результаты в ближайшее время.

Он стал уже четвёртым политиком, отправившимся на карантин после коротких встреч с инфицированным. Ранее это сделали американский сенатор Тед Круз, член палаты представителей Пол Госар и конгрессмен Даг Коллинз. Также сообщалось, что контактировавший с коронавирусным больным глава Союза американских консерваторов Мэтт Шлапп пожал руку Трампу.

Также заразился китайской пневмонией министр культуры Франции, а президент Португалии ушёл на двухнедельный карантин из-за контакта с инфицированным коронавирусом человеком.