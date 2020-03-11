Лайф снял с дрона коттедж замгубернатора ЯНАО после ограбления

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Лайф публикует видео с высоты птичьего полёта, на котором запечатлён недавно ограбленный коттедж заместителя губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбины Свинцовой в подмосковных Котельниках.
Напомним, что минувшей ночью в Московской области ограбили дом замгубернатора Ямало-Ненецкого округа Альбины Свинцовой. Злоумышленники, вероятнее всего, использовали травматическое оружие при нападении, избили и связали находившегося в доме супруга чиновницы, а также украли порядка 200 тысяч евро. Предполагается, что грабители знали, где хранятся деньги, потому что их действия были чёткими.
По данному факту полиция начала проверку. Как стало известно, сама Свинцова находится на больничном.
Сокова Анна