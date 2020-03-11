Лайф снял с дрона коттедж замгубернатора ЯНАО после ограбления

Напомним, что минувшей ночью в Московской области ограбили дом замгубернатора Ямало-Ненецкого округа Альбины Свинцовой. Злоумышленники, вероятнее всего, использовали травматическое оружие при нападении, избили и связали находившегося в доме супруга чиновницы, а также украли порядка 200 тысяч евро. Предполагается, что грабители знали, где хранятся деньги, потому что их действия были чёткими.