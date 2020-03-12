СМИ: Трамп обсудил ситуацию на нефтяных рынках с российскими чиновниками

Президент США Дональд Трамп на неделе успел обсудить с российскими официальными лицами ситуацию с падением цен на энергоносители на мировых рынках, пишет газета Politico.

Издание не уточняет, с кем именно беседовал американский лидер. При этом отмечается, что в Белом доме переговоры не подтвердили.

Источники Politico сообщили, что Трамп также созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Сальманом Аль Саудом и обсудил с ним "волатильность энергетического рынка".

Напомним, ранее Россия отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Из-за этого стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. На фоне обвала нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке.