Мишустин заверил, что экономика РФ имеет большой запас прочности

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заверил, что накопленных ресурсов бюджета стране хватит на много лет даже при низком уровне цен на нефть.

По его словам, у России есть все необходимые инструменты для поддержания финансовой стабильности. Он добавил, что средств для индексации пособий и выплат достаточно. Премьер отметил, что власти обсуждают дополнительные меры импортозамещения в сфере промышленности и сельского хозяйства.

Напомним, ранее Москва отклонила предложение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти из-за мировой эпидемии коронавируса. Из-за этого стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в мае на лондонской бирже ICE упала на 43,4% — до 31,57 доллара за баррель. Падение нефти спровоцировало ослабление позиций рубля по отношению к доллару и евро. На фоне обвала нефти Центробанк РФ приостановил покупку валюты на внутреннем рынке.