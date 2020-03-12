Крашенинников объяснил, почему некорректно сравнивать поправку Терешковой и ситуацию с Ельциным

Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений конституции Павел Крашенинников прокомментировал поправку Валентины Терешковой. Речь идёт о предложении снять ограничения по числу президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина.

Крашенинников обратил внимание на спекуляции, которые возникают вокруг этой поправки из-за решения Конституционного суда 1998 года отказать Борису Ельцину в выдвижении на третий срок. По словам депутата и эксперта, сравнивать сегодняшнюю ситуацию с событиями 22-летней давности некорректно, ведь тогда Конституция РФ уже была принята и никаких оговорок по президентским срокам в ней не было.

Кроме того, Крашенинников напомнил, что с момента избрания Ельцина президентом РСФСР в 1991 году он продолжал исполнять свои полномочия и в качестве президента РФ. Затем, в 1996 году, он был избран на этот пост повторно. Соответственно, возник вопрос, засчитывать ли период полномочий Ельцина, избранного ещё до вступления конституции в силу, первым из двух его сроков. Однако в своём решении Конституционный суд указал, что "отсутствует неясность" в понимании того, что президент занимает свою должность второй срок подряд.

— В поправке, которая предложена сейчас, предлагается закрепить норму, которая позволит действующему главе государства принять участие в качестве кандидата на следующих выборах. Президентские сроки по обновлённой конституции будут применяться для него без учёта сроков, которые были ранее, — подчеркнул Павел Крашенинников.

Он добавил, что такая возможность возникнет только после положительного отзыва Конституционного суда и только в случае одобрения гражданами страны на общероссийском голосовании. Оно состоится 22 апреля.

Напомним, ранее Госдума приняла законопроект о поправках в конституцию в окончательном чтении. Документом закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописывается ряд социальных гарантий, закрепляется понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а дети провозглашаются важнейшим приоритетом государственной политики России.

В частности, депутаты поддержали поправку Валентины Терешковой о снятии ограничений по количеству президентских сроков. Теперь, если граждане одобрят изменения в основной закон на всероссийском голосовании, действующий президент сможет вновь баллотироваться на высший государственный пост в 2024 году. Хотя сам российский лидер ранее предложил оставить решение этого вопроса на усмотрение Конституционного суда.