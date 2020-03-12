Коронавирус может сделать парламентский диалог дистанционным

Российские парламентарии стали ограничивать прямые контакты с зарубежными коллегами и нарабатывают опыт дистанционного общения. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на слова председателя Комитета Совфеда по международным делам Константина Косачёва.
Контакты сведены к минимуму, сохраняется лишь то, что по каким-то причинам невозможно или нецелесообразно переносить. Разумеется, это создаёт дополнительные сложности, теряется темп, откладываются нужные решения. Нарабатываем опыт дистанционного общения — видеомосты, телеконференции, переписка. Это менее эффективно, но гораздо ближе к разумной достаточности в нынешних тревожных условиях
Константин Косачёв
сенатор
Впрочем, двусторонние визиты и международные переговоры пока не исключены из повестки парламентариев полностью, отметил первый зампредседателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
Наши двусторонние визиты исполняем, делегации принимаем. Если будут указания врачей и Минздрава, то, конечно, придётся и их временно прекратить. Понятно, что ничего хорошего от этого не будет, однако здоровье людей превыше всего
Владимир Джабаров
сенатор
Ранее зампредседателя Госдумы Пётр Толстой начал работать из дома. Он вернулся из Франции, которую охватила эпидемия СoViD-2019, и решил самоизолироваться. А пропуск депутата Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после своей поездки во Францию и явившегося на заседание, был аннулирован.