Коронавирус может сделать парламентский диалог дистанционным

Наши двусторонние визиты исполняем, делегации принимаем. Если будут указания врачей и Минздрава, то, конечно, придётся и их временно прекратить. Понятно, что ничего хорошего от этого не будет, однако здоровье людей превыше всего

Владимир Джабаров сенатор