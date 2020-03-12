Депутат Дегтярёв — о нарушителе карантина: Никакого Катасонова не знаю
Член ЛДПР осуждает поступок коллеги по фракции и напоминает, что борьба с коронавирусом в Госдуме началась с Жириновского.
Депутат Дегтярёв — о нарушителе карантина: Никакого Катасонова не знаю
Депутат Госдумы, член президиума ЛДПР Михаил Дегтярёв не боится заразиться коронавирусом от коллеги-однопартийца Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после поездки во Францию. Об этом он заявил корреспонденту Лайфа. Более того, по словам Дегтярёва, он вообще не знает, кто это такой.
— Кто такой Катасонов — не знаю, знаю адмирала Катасонова (вероятно, речь идёт о советском военачальнике, адмирале флота Владимире Касатонове. — Прим. ред.), хоккеиста Касатонова, мы с ним общаемся и иногда играем для души, а депутата Катасонова не видел вообще, — заявил парламентарий.
По мнению Дегтярёва, ему стоило взять пример с вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который "самоизолировался" на две недели после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета ПАСЕ. Собеседник Лайфа выразил ему признательность за это. А вот поступок коллеги по партии он осуждает, тем более что первым о соблюдении санитарно-эпидимологических норм в стенах Госдумы заговорил глава его фракции Владимир Жириновский. Напомним, что именно он месяц назад пришёл на заседание в белых перчатках и запретил депутатам при встрече жать ему руку.
— Хотя человек хороший, специалист хороший, но накосячил, — добавил Дегтярёв, оценивая поступок Катасонова.
Ранее Лайф сообщал, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после своей поездки во Францию. Теперь двухнедельная изоляция гарантирована не только парламентарию, но и всем, с кем он успел пообщаться.