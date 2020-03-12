Член ЛДПР осуждает поступок коллеги по фракции и напоминает, что борьба с коронавирусом в Госдуме началась с Жириновского.

Депутат Дегтярёв — о нарушителе карантина: Никакого Катасонова не знаю

Депутат Госдумы, член президиума ЛДПР Михаил Дегтярёв не боится заразиться коронавирусом от коллеги-однопартийца Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после поездки во Францию. Об этом он заявил корреспонденту Лайфа. Более того, по словам Дегтярёва, он вообще не знает, кто это такой.

— Кто такой Катасонов — не знаю, знаю адмирала Катасонова (вероятно, речь идёт о советском военачальнике, адмирале флота Владимире Касатонове. — Прим. ред.), хоккеиста Касатонова, мы с ним общаемся и иногда играем для души, а депутата Катасонова не видел вообще, — заявил парламентарий.

По мнению Дегтярёва, ему стоило взять пример с вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который "самоизолировался" на две недели после возвращения из Парижа, где он участвовал в заседании постоянного комитета ПАСЕ. Собеседник Лайфа выразил ему признательность за это. А вот поступок коллеги по партии он осуждает, тем более что первым о соблюдении санитарно-эпидимологических норм в стенах Госдумы заговорил глава его фракции Владимир Жириновский. Напомним, что именно он месяц назад пришёл на заседание в белых перчатках и запретил депутатам при встрече жать ему руку.

— Хотя человек хороший, специалист хороший, но накосячил, — добавил Дегтярёв, оценивая поступок Катасонова.