Политолог объяснил данные о высокой поддержке Путина: Только он является гарантом защищённости

По данным опроса "Инсомара", большинство россиян допускают возможность поддержки действующего президента на выборах 2024 года. И опрошенный Лайфом эксперт склонен доверять этим данным.

Российский политолог, член экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев прокомментировал исследование компании "Инсомар", согласно которому 57% россиян готовы проголосовать за Владимира Путина в 2024 году в случае его участия в следующих президентских выборах. Эксперт назвал этот результат закономерным и предсказуемым.

— Этот опрос коррелируется со всеми данными, которые были до этого, поскольку поддержка у Путина очень большая и люди в большинстве своём, более 50%, хотят, чтобы Россией руководил Путин, пока у него есть силы, — отметил собеседник Лайфа. — Кредит доверия у президента очень большой, и понятно почему. Из всех [российских политиков] только он является гарантом защищённости.

Матвейчев напомнил, что с Путиным наша страна успешно преодолела кризис, чеченскую войну, пережила не один теракт и испытания, которые выпали на долю России после присоединения Крыма.

— Рисковать своим благополучием, как это мы делали по глупости в 1991 году, когда разрушали страну, или в 1917-м, в далёкие времена, когда сменили власть и получили хаос и Гражданскую войну, этого уже никто не хочет, — рассудил политолог.

Опрос "Инсомара" оказался показательным и по части сохранения исторического наследия России. В частности, оказалось, что 85% россиян возмущены несправедливыми попытками ряда стран принизить роль нашей страны в победе над фашизмом. При этом в обществе есть опасения, что в случае смены власти в России после 2024 года эта тенденция за рубежом будет только нарастать. И поэтому, как указывает эксперт, есть основания полагать, что в поддержку поправки Терешковой выступает тот же срез респондентов, кто опасается переписывания мировой истории.

— У нас в стране нет ни одной семьи, где бы не воевали, и забыть подвиг дедов и прадедов в России никто не даст, — отметил Матвейчев. — Несмотря на то что уже несколько поколений прошло, семейная память передаётся и передаются награды из рук в руки. В поддержку Путина голосуют те, чьи предки воевали, это такое патриотическое большинство. Да и Путин сам такой же человек, у него отец воевал, то есть он в этом смысле мало чем отличается от остального населения.