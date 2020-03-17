ЛДПР предложила лишить мандата депутата Катасонова, нарушившего карантин

Проект был направлен Вячеславу Володину для включения в порядок работы нижней палаты Федерального собрания на 19 марта.

Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение в Госдуму проект, согласно которому с Сергея Катасонова досрочно снимаются полномочия депутата из-за нарушения режима карантина после поездки во Францию. Это следует из документа, опубликованного в электронной базе материалов ГД.

Согласно тексту, основаниями для досрочного снятия полномочий служит "грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований и норм" парламентарием.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск депутата Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после поездки в Европу, и тех, кто с ним контактировал. Последние также отправлены на карантин. Также в ГД приняли меры по дополнительной дезинфекции: обработали и кабинет Катасонова, и зал заседаний.

Впрочем, впоследствии врачи не нашли у Катасонова никаких признаков заражения коронавирусом.