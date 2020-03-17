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Регион
Опубликовано 17 марта 2020, 15:49

Из-за депутата Госдумы Катасонова десять его коллег находятся на карантине

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Парламентариям предстоит провести в изоляции в общем счёте 14 дней.

Несколько депутатов Госдумы отправились на карантин из-за парламентария от партии ЛДПР Сергея Катасонова, который не стал самоизолироваться по возвращении из Франции. Об этом сообщил на заседании нижней палаты спикер Вячеслав Володин.

Сегодня часть депутатов фракции ЛДПР, кто находился непосредственно рядом с ним и контактировал, часть депутатов "Единой России", кто в непосредственной близости также по рассадке находились рядом, вынуждены находиться на карантине, — сказал он.

Отметим, что в начале заседания глава Комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что на собрании в общей сложности из-за карантинных мероприятий отсутствует десять депутатов.

Ранее Лайф сообщал, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск парламентария Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после поездки во Францию. Депутат вынудил всех, с кем успел пообщаться, пройти двухнедельную изоляцию. Также в ГД приняли меры по дополнительной дезинфекции: обработали и кабинет Катасонова, и зал заседаний.

После этого депутат и заслуженный врач России Геннадий Онищенко оценил санитарно-эпидемиологическую обстановку в здании на Охотном Ряду как спокойную.

ЛДПР предложила лишить мандата депутата Катасонова, нарушившего карантин
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Анна Сокова
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