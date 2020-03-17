Из-за депутата Госдумы Катасонова десять его коллег находятся на карантине
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Парламентариям предстоит провести в изоляции в общем счёте 14 дней.
Несколько депутатов Госдумы отправились на карантин из-за парламентария от партии ЛДПР Сергея Катасонова, который не стал самоизолироваться по возвращении из Франции. Об этом сообщил на заседании нижней палаты спикер Вячеслав Володин.
— Сегодня часть депутатов фракции ЛДПР, кто находился непосредственно рядом с ним и контактировал, часть депутатов "Единой России", кто в непосредственной близости также по рассадке находились рядом, вынуждены находиться на карантине, — сказал он.
Отметим, что в начале заседания глава Комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова сообщила, что на собрании в общей сложности из-за карантинных мероприятий отсутствует десять депутатов.
Ранее Лайф сообщал, что спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил аннулировать пропуск парламентария Сергея Катасонова, не прошедшего карантин после поездки во Францию. Депутат вынудил всех, с кем успел пообщаться, пройти двухнедельную изоляцию. Также в ГД приняли меры по дополнительной дезинфекции: обработали и кабинет Катасонова, и зал заседаний.
После этого депутат и заслуженный врач России Геннадий Онищенко оценил санитарно-эпидемиологическую обстановку в здании на Охотном Ряду как спокойную.