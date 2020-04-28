"Они знают, что помирятся". Физиономист рассказала, что стоит за эмоциями Самойловой и Джигана

В конце марта модель сообщила о разрыве с известным рэпером и подчеркнула, что лучше будет одна воспитывать четверых детей, чем они будут видеть такого отца.

Видео © LIFE, Instagram / samoylovaoxana

Накануне российская модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова отпраздновала своё 32-летие и трёхлетие их общей дочери Майи. Только вот на празднике девушка не была особенно эмоциональна. Что стоит за её попытками скрыться за "маской", Лайфу рассказала физиономист Светлана Филатова.

— Она с ним общается как с близким человеком. Это напоминает просто ссору между близкими людьми. Они знают, что они помирятся. Они знают, что они друг для друга родные люди. И что это — "вот сейчас я должна пообижаться, но я знаю, что этот человек, которого я буду слушаться и который будет слушаться меня", — заявила физиономист.

По её словам, Самойлова общается с Джиганом жестами, которые свидетельствуют о доверительном отношении к нему, о том, что она уверена в его послушании этим жестам. При этом эмоционально девушка не награждает своего супруга.

Однако что касается состояния самой Оксаны, то здесь, по мнению эксперта, всё гораздо сложнее. Её взгляд не выражает эмоций — напротив, он отстранённый. В этом Филатова усмотрела затяжную депрессию модели. Физиономист отметила, что привыкшая показывать красивую и лёгкую жизнь Самойлова и теперь старается поддерживать такой образ, играть роль, однако это даётся ей с невероятным трудом.

— Нет эмоциональной реакции на определённые раздражители. Они просто выполняют некоторые функции, но у неё нет микровыражений. Когда мы вовлечены во что-то, мы начинаем больше реагировать на события. А здесь этого нет, она в маске определённой — для детей, чтобы детям было комфортно, — пояснила Филатова.