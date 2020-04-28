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Регион
Опубликовано 28 апреля 2020, 22:49
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"Они знают, что помирятся". Физиономист рассказала, что стоит за эмоциями Самойловой и Джигана

В конце марта модель сообщила о разрыве с известным рэпером и подчеркнула, что лучше будет одна воспитывать четверых детей, чем они будут видеть такого отца.

Видео © LIFE, Instagram / samoylovaoxana

Накануне российская модель и супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова отпраздновала своё 32-летие и трёхлетие их общей дочери Майи. Только вот на празднике девушка не была особенно эмоциональна. Что стоит за её попытками скрыться за "маской", Лайфу рассказала физиономист Светлана Филатова.

Она с ним общается как с близким человеком. Это напоминает просто ссору между близкими людьми. Они знают, что они помирятся. Они знают, что они друг для друга родные люди. И что это — "вот сейчас я должна пообижаться, но я знаю, что этот человек, которого я буду слушаться и который будет слушаться меня", — заявила физиономист.

По её словам, Самойлова общается с Джиганом жестами, которые свидетельствуют о доверительном отношении к нему, о том, что она уверена в его послушании этим жестам. При этом эмоционально девушка не награждает своего супруга.

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Однако что касается состояния самой Оксаны, то здесь, по мнению эксперта, всё гораздо сложнее. Её взгляд не выражает эмоций — напротив, он отстранённый. В этом Филатова усмотрела затяжную депрессию модели. Физиономист отметила, что привыкшая показывать красивую и лёгкую жизнь Самойлова и теперь старается поддерживать такой образ, играть роль, однако это даётся ей с невероятным трудом.

Нет эмоциональной реакции на определённые раздражители. Они просто выполняют некоторые функции, но у неё нет микровыражений. Когда мы вовлечены во что-то, мы начинаем больше реагировать на события. А здесь этого нет, она в маске определённой — для детей, чтобы детям было комфортно, — пояснила Филатова.

Напомним, в феврале у пары родился сын, а всего через неделю после радостного события Джиган вёл прямые эфиры, где ругался матом и неадекватно себя вёл. После этого он попал в реабилитационную клинику Майами для алко- и наркозависимых. Оксана Самойлова призналась, что последний месяц был худшим в её жизни, а затем и вовсе объявила о разводе с Джиганом. В разлад в "идеальной семье" до конца не верят не только подписчики, но и звёзды. Так, продюсер Яна Рудковская уверена, что пара следует чёткому сценарию.

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Кристина Шайдуллина
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