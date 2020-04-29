"И мы опять исчезаем куда-то". Джиган выложил трогательные кадры с Самойловой и детьми

После неадекватного поведения рэпера его жена объявила о разводе.

Рэп-исполнитель Джиган предался ностальгии и опубликовал в Instagram трогательный пост, посвящённый супруге Оксане Самойловой и их четверым детям. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

Кадры с отрывками из счастливого прошлого исполнитель сопроводил собственной песней.

— "Ариведерчи" звучит как мантра —

Так будет легче нам автоматом.

И мы опять исчезаем куда-то,

Чтобы вернуться, как солнце, после

заката, — звучат слова Джигана.

Напомним, в феврале у Джигана и Оксаны Самойловой родился сын, а уже через неделю после радостного события Джиган вёл прямые эфиры, где ругался матом и неадекватно себя вёл. После этого рэпер попал в реабилитационную клинику в Майами для алко- и наркозависимых. Самойлова призналась, что последний месяц был худшим в её жизни, и объявила о разводе с Джиганом. В разлад в "идеальной семье" до конца не верят не только подписчики, но и звёзды. Так, продюсер Яна Рудковская уверена, что пара следует чёткому сценарию.