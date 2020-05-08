"И всё-таки они вместе!" Самойлова и Джиган уехали на дачу и привели фанатов в восторг

Пара публикует в соцсетях одинаковые ролики, где за кадром мило переговаривается.

Джиган и Оксана Самойлова вместе с детьми отправились на дачу и заставили поклонников ликовать от счастья. Фанаты звёздной четы начали писать восторженные комментарии, увидев одинаковые истории в инстаграме супругов.

Первой обнадёживающие видео выложила Самойлова. Она показала разговор старших дочек Ариелы и Леи, которые решали, в каких образах они поедут на дачу. Семья в этот момент сидит за большим обеденным столом, а за кадром слышен голос Джигана. Позже модель начала публиковать ролики уже с дачи, где им сажают деревья и кустарники.

Аналогичные видео стал выкладывать и Джиган. На одном из роликов Самойлова раскачивает на качелях дочек и переговаривается с мужем, который снимает детей.

Сразу после этого поклонники четы начали атаковать страницы звёзд комментариями. Самый популярный из них — "И всё-таки они вместе!". Правда, некоторые предположили, что скандал с разводом был всего лишь постановкой и супруги просто "подписчиков срубили".

Напомним, в феврале у пары родился сын, а всего через неделю после радостного события Джиган вёл прямые эфиры, где ругался матом и неадекватно себя вёл. После этого он попал в реабилитационную клинику Майами для алко- и наркозависимых. Оксана Самойлова призналась, что последний месяц был худшим в её жизни, а затем и вовсе объявила о разводе с Джиганом. В разлад в "идеальной семье" до конца не верят не только некоторые подписчики, но и звёзды. Так, продюсер Яна Рудковская уверена, что пара следует чёткому сценарию.