Экс-глава кремлёвского комбината питания рассказал, как проверяют продукты перед приготовлением президенту

Блюда для президентского стола готовятся в присутствии санитарного врача или на специальной кухне Федеральной службы охраны. Однако, прежде чем на неё попасть, продукты проходят проверку в лаборатории. Об этом рассказал экс-гендиректор комбината питания "Кремлёвский" Игорь Бухаров в интервью РИА "Новости".

— Приходят продукты, которые имеют сертификаты соответствия, но всё равно партия отправляется на проверку в лабораторию ФСО, — рассказал он.

По его словам, иногда случалось, что продукты забраковывались, несмотря на наличие документов, и в меню вносились экстренные коррективы.

При этом он отметил, что во время своей работы ему не доводилось проходить инструктаж относительно каких-либо гастрономических предпочтений президента Владимира Путина.